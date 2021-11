von sk

Was im Juli bei der Mitgliederversammlung beschlossen wurde, hat nun der Vorstand des Judoclubs Kawaishi (JCK) Bad Säckingen mit einer feierlichen Übergabe der Urkunden vollzogen. Sigrid und Rainer Rittmann wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Das Ehepaar hat sich durch jahrelanges Engagement verdient gemacht. Dies teilt der Verein mit.

Das Engagement

Seit Jahrzehnten engagieren sich die Beiden demnach aufopferungsvoll für den Verein. Sie leiten das Kindertraining am Mittwoch und am Donnerstag, organisieren die Gürtelprüfungen, nehmen sie ab und unterstützen den neu gewählten Vorstand. Auch die Wettkampfbetreuung gehört zu ihren gerne wahrgenommenen Aufgaben. So reisten sie beispielsweise vor Kurzem mit den Kämpfern der U12 nach Karlsruhe, um dem Nachwuchs hier mit Rat und Tat zu Seite zu stehen. Der Verein ist ein Teil ihrer Familie und somit sind Sigrid und Rainer Rittmann auch nach wie vor mit Herzblut dabei.

Zu den Personen