Bad Säckingen/Tiengen – Prominente Werke von Bach und Mozart stehen auf dem Programm der beiden Konzerte, die der Orchesterverein Bad Säckingen zusammen mit dem Männergesangverein Liederkranz Dogern sowie den Solisten Annalena Rupp (Querflöte) und Martin Umrath (Cembalo) unter Leitung von Klaus Kunzmann aufführen wird. Sie finden im Oktober in Bad Säckingen und Tiengen statt.

Der Orchesterverein kooperiert immer wieder gerne mit Partnern, um die Grenzen des klassischen Streichorchester-Repertoires zu erweitern und ein größeres Publikum anzusprechen. So hatte er bereits Konzerte mit der Jazzband der Musikschule, dem Chor des Klettgau-Gymnasiums, dem Chor der evangelischen Stadtkirche Bad Säckingen und der Ballettklasse der Musikschule gegeben. Zuletzt war er im Mai mit dem Pianisten, Komponisten und Musikkabarettisten Christoph Reuter im Kursaal aufgetreten.

Chöre aus der Zauberflöte

Ulrich Tomm, Musiklehrer am Hochrhein-Gymnasium Waldshut, hatte zusammen mit dem von ihm geleiteten Männergesangverein Dogern schon einmal erfolgreich die Männerchöre aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ mit Klavierbegleitung aufgeführt. Dank der Kooperation erklingen die Chöre nun mit einem klassischen Orchester: „Wir spielen in großer Besetzung, mit drei Posaunen, vier Hörnern und je zwei Fagotten, Klarinetten, Oboen und Flöten, die das Streichorchester ergänzen“, so Dirigent Klaus Kunzmann.

Während aus der Romantik eine reiche Literatur für Männerchöre überliefert ist, sind entsprechende Beispiele aus der Klassik eher selten. Doch die Chöre aus der „Zauberflöte“ sind umso bekannter und auch kulturgeschichtlich bedeutsam, denn sie besingen die Ideale der Freimaurer-Bewegung, der Mozart und viele seiner Zeitgenossen anhingen: Das sind Werte wie Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Die drei berühmten Akkorde aus der Ouvertüre lassen sich als Hinweis auf das Dreieck deuten, das den Freimaurern als Symbol diente.

Der zweite Schwerpunkt ist Bachs Orchestersuite in h-moll. „Wir spielen sie auf modernen Instrumenten“, sagt der Dirigent. Den Solopart für Querflöte spielt die Förderpreisträgerin der Volksbank-Hochrhein-Stiftung, Annalena Rupp, und den Cembalopart übernimmt Martin Umrath, Lehrer am Klettgau-Gymnasium. Normalerweise lade der Orchesterverein im Winter zu seinen Konzerten ein, doch wegen der Gaskrise habe man die Aufführungen auf den Oktober verlegt, erklärt die Vorsitzende Christine Friedlmeier: „Da könnten wir zur Not auch ohne Heizung spielen.“

Insgesamt zählt der Orchesterverein 15 feste Musiker, aber er wird bei den Konzerten von Gastspielern und weggezogenen ehemaligen Mitgliedern unterstützt. Am Kontrabass spielt der Co-Dirigent und Komponist Martin Angell, der ein Konzert für Kontrabass und Pauke sowie die „Bad-Saec-Suite“ geschrieben hat.

„Wir würden uns über neue Musiker, vor allem bei den Streichern, sehr freuen“, sagt Christine Friedlmeier und lädt alle Interessierten ein, bei den Proben vorbeizuschauen. Sie finden immer montags von 18.30 bis 20.30 Uhr im Musiksaal der Werner-Kirchhofer-Realschule Bad Säckingen statt.

Zwei Konzerte

Die Konzerte finden am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, in der Heilig-Kreuz-Kirche von Bad Säckingen sowie am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr, in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen statt. Die Karten sind an der Abendkasse erhältlich und kosten 15 Euro, ermäßigt acht. Anfang Mai wird der Orchesterverein im Kursaal die vierte Sinfonie von Luigi Boccherini aufführen.