von Werner Probst

Ein doppeltes Fest können am heutigen Donnerstag Klaus und Amalie Fritz feiern. Während heute Amalie Fritz 85 Jahre alt wird, sind die Beiden aber auch seit 60 Jahren verheiratet und feiern somit die diamantene Hochzeit.

Das Wort Gottes steht bei der tiefgläubigen Familie im Mittelpunkt des Tages. So wird täglich ein Stück in der Bibel gelesen, aber auch in der Tageszeitung wird mit großem Interesse das Weltgeschehen verfolgt. Gemeinsam wird der Alltag gemeistert. „Eine Hand wäscht die andere“, sagte Klaus Fritz und Amalie Fritz freut sich, dass der Haushalt noch ohne fremde Hilfe gemacht werden kann und lediglich eine Putzhilfe zu Diensten steht.

Klavierspielen und Stricken

Zu den großen Freuden des Jubelpaares gehört, dass es Amalie Fritz immer noch möglich ist, ihr musikalisches Können am Klavier unter Beweis zu stellen. Werke von Beethoven, Mozart, Heiden und Bach spielt sie besonders gern. Nicht nur am Klavier zeigt sie ihre Fingerfähigkeit auf, sondern auch beim Stricken. Bei schönem Wetter machen sie auch gerne einen Spaziergang. Sie genießen auch die stadtnahe Lage. „In Bad Säckingen da sind wir daheim“, betont Klaus Fritz.

Klaus Fritz kam 1934 in Bühlertal auf die Welt. Er besuchte die Volksschule und machte dann eine Lehre zum Automechaniker. Im Lehrbetrieb blieb er dann noch vier Jahre, ehe er bei Baufirmen sein Geld als Lastwagenfahrer verdiente. Zum Schluss seines Berufslebens war er zwei Jahrzehnte bei den Bad Säckinger Stadtwerken als Fuhrparkleiter im Einsatz, ehe er 1997 in Ruhestand ging. Die Wiege von Amalie Fritz stand in Baden-Baden. Sie kam 1935 auf die Welt. Bald zog die Familie nach Bad Säckingen und 1939 nach Warmbrunn bei Stuttgart um. 1946 wurde wieder die Scheffelstadt zum Wohnsitz. Nach dem Schulbesuch ging die Jubilarin als Zimmermädchen auf die bekannte Bühlerhöhe, ehe sie in der Bad Säckinger Lonzona bis 1961 ihr Geld verdiente. Fünf Kinder brachte sie auf die Welt. Während 17 Jahren arbeitete sie dann im Bad Säckinger Café „Busch“.

Viele Urlaubserinnerungen

Dem Paar sind die alljährlichen Urlaubsreisen noch gut in Erinnerung. Zu den Zielen zählten die Nord- oder Ostsee, aber auch in Spanien und Italien machten sie öfters Ferien.

Regelmäßig ist das Paar aber auch in der Freikirche in der Schweiz, um das Wort Gottes zu hören. Heute gehört zu den besonderen Freuden, wenn die Kinder oder Enkel auf Besuch kommen. „Alle Kinder kümmern sich um uns“, sagt Amalie Fritz voller Freude. Leider wird die schon geplante große Feier wegen Corona nicht stattfinden können. Trotzdem werden sicherlich viele Freunde und Bekannte die Glückwünsche überbringen und sich den guten Wünschen der Kinder und den neun Enkeln anschließen.