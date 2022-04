von sk

Fünf beschädigte Autos und knapp 17.000 Euro Sachschaden standen am Ende einer Starthilfe, die am Mittwoch gegen 18.20 Uhr ein 88 Jahre alter Autofahrer in Bad Säckingen für sein Fahrzeug erhielt. Der Mann stand mit seinem Citroën an der Einfahrt zur Tiefgarage Rudolf-Graber-Straße. Nach Beendigung der Starthilfe gab er bei eingelegtem Rückwärtsgang kräftig Gas. Zu kräftig, wie die Polizei meldet. Das Fahrzeug beschleunigte unkontrolliert rückwärts und fuhr dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Dacia. Dieser wurde um fast 90 Grad nach links gedreht, auf die Straße gestoßen, wo er gegen ein Ford knallte. Der 88-Jährige überquerte rückwärtsfahrend die Rudolf-Graber-Straße diagonal und schleuderte nach rechts. Dabei überfuhr er zwei Hecken und einen Sperrpoller. Ehe er in einer Hecke zu stehen kam, prallte der Citroën noch an einen Renault Clio. Der unglückliche Fahrer blieb unverletzt, wie der herbeigerufene Rettungsdienst feststellte. Sein Citroën und der Dacia mussten abgeschleppt werden.

Steinen: Mann zerstört mit Auto geschlossene Bahnschranke

Beim Versuch, eine geschlossene Bahnschranke zu umfahren, entstand am Mittwochmorgen in Steinen hoher Sachschaden. Gegen 5.36 Uhr war der Polizei mitgeteilt worden, dass ein Autofahrer den geschlossenen Bahnübergang in der Eisenbahnstraße überquert und dabei den Schrankenbaum beschädigt habe. Der Wagen sei Richtung Höllstein weitergefahren. Nach Sachlage hatte der Fahrer eines VW Golf ein anderes Auto, welches am Bahnübergang wartete, überholt und war um den geschlossenen Schrankenbaum herumgefahren. Dabei streifte er den Schrankenbaum, der in zwei Teile zerbrach. Im Laufe des Vormittags meldete sich der vermeintliche Unfallfahrer bei der Polizei. Sein Golf wurde durch den Streifvorgang erheblich beschädigt. Das Fahrzeugblech der Motorhaube sowie auf dem Dach war teilweise aufgeschlitzt. Die Windschutzscheibe war gesplittert. Der Sachschaden am Golf wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Schadens an dem Schrankenbaum ist hier nicht bekannt.

Bad Säckingen Schon wieder brennt der Wald bei Rippolingen: Geht ein Brandstifter um? Das könnte Sie auch interessieren

Bad Säckingen: Fahrzeug am Wildgehege angefahren

In Bad Säckingen ereignete im Bereich des Widgeheges sich am Dienstag ein Fall von Fahrerflucht. Eine 30 Jahre alte Frau hatte dort gegen 10.30 Uhr ihren Toyota Corolla am Grünnenbacher Weg abgestellt. Als sie gegen 12.30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug zurückkehrte, war die komplette Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Polizeiposten Görwihl (07764/9329980) nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Dogern: Fenster an Auto eingeschlagen und Handtasche gestohlen

In Dogern an der Zollstraße wurde am Mittwoch an einem dort abgestellten Auto ein Fenster eingeschlagen und aus dem Inneren eine Handtasche entwendet. Das Fahrzeug gehörte einer 33 Jahre alten Frau, die dort spazieren ging. Gegen 11.30 Uhr lief sie zusammen mit ihrer Freundin an dem Auto vorbei, und es war noch alles in Ordnung. Als sie um 12.30 Uhr zum Auto zurückkehrte, war die Scheibe an der Fahrerseite eingeschlagen und die im Innern befindliche Handtasche gestohlen. In der Tasche befanden sich Ausweisdokument, verschiedene Karten und Bargeld in Euro und Franken. Bei der Handtasche handelt es sich um eine braune Umhängetasche aus Leder von der Marke Görtz. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Fröhnd: Auto überschlägt sich auf der Bundesstraße 317

Ein Autofahrer wurde am Mittwoch bei Fröhnd bei einem Unfall verletzt. Der 71-Jähriger fuhr gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße 317 Richtung Schönau, als er zwischen Unterkastel und Wembach aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach mehreren Metern Fahrt durch den Straßengraben fuhr das Auto in Schräglage eine Felswand hoch. Der Wagen überschlug sich und kam auf der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 7000 Euro. Unterstützt wurde die Polizei von der Bergwacht und Feuerwehr. Kurzfristig musste die Bundesstraße voll gesperrt werden.