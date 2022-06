von sk

Schwere Gesichtsverletzung erlitt eine Seniorin bei einem Unfall am Dienstag, 31. Mai, mit ihrem Fahrrad. Während eine 28-jährige Beteiligte und ihr auf dem Fahrrad in einem Kindersitz mitfahrendes Kleinkind unversehrt blieben, verletzte sich die 80 Jahre alte Frau schwer. Sie musste ins Krankenhaus. Die Frauen waren gegen 12.45 Uhr an der Einmündung Dreiweiherweg/Uhlandstraße kollidiert.

Die ältere Radfahrerin war dort nach derzeitigem Kenntnisstand sehr weit links gefahren, um auf einen gegenüberliegenden versetzten Fußweg zu gelangen. Sie stieß mit der nach rechts abbiegenden jüngeren Frau zusammen, stürzte und zog sich vor allem Verletzungen im Gesicht zu. Möglicherweise hätte ein Fahrradhelm Schlimmeres verhindert. Dieser lag allerdings im Fahrradkorb. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.