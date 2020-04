Um 17 Uhr ging es los mit Linda Runge vom Duo Sommerwind. Erst 50 Zuschauer hatten den Weg auf die Youtube-Seite gefunden, als die junge Musikerin Stücke von Max Giesinger bis John Denver spielte. Nach und nach füllte sich der virtuelle Publikumsraum, es galt mit Dominik und Elena Buchleither vom Öflinger Restaurant „Im Vorderhus“ den ersten von drei Gängen zuzubereiten: Gebratenen Lachs mit asiatischer Beilage.

Ganz ohne direkten Publikumskontakt zu spielen war für Linda Runge vom Duo Sommerwind eine ungewohnte, aber spannende Erfahrung. Ihre Kollegin Franziska Groß war aus Sicherheitsgründen zu Hause geblieben. | Bild: Julia Becker

Mit Schmuserock und italienischen Schlagern übernahm Rocco Costa das Mikrofon. Im Wechsel mit Nina Runge gestaltete der Waldshuter Sänger den ersten Teil des Abends. Nach der Hauptspeise – Entrecôte und Gambas mit Knoblauchbutter, Rosmarinkartoffeln und Chili-Möhren – konnten die nun rund 150 Zuschauer vom Sofa die Jonglagekünste des Zirkus Papperlapapp bewundern. Das Zirkusprojekt ist eine Initiative des Caritasverbands Hochrhein und wurde 1999 von Michael Koubik ins Leben gerufen.

Elena und Dominik Buchleither vom Restaurant „Im Vorderhus“ bereiteten vor laufender Kamera ein Dreigänge-Menü zum Mitkochen zu. Daneben sie Moderatoren Kerstin Bähr und Pattric Grzybek. | Bild: Julia Becker

Nach dem Dessert – Tonkabohnen-Panna Cotta mit frischen Beeren – übernahmen die Acoustic Rebelz die Bühne. Nach einer guten halben Stunde Folk und Rock der Säckinger Band waren noch etwa 140 Zuschauer dabei. Bei der Feuershow des Zirkus Papperlapapp um 21 Uhr ließ die Energie der Zuschauer ein wenig nach, doch die weithin bekannten Elektrified Soul lockten mit ihrem dynamischen Blues-Rock nochmal einige Fans an den heimischen Monitor.

Stefano Campanella behält die Monitoren beim Auftritt von Electrified Soul im Blick. | Bild: Julia Becker

„Das Gesundheitsamt ist vor Ort, damit die Regeln eingehalten werden“, so Bürgermeister Alexander Guhl. Zwei Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes verfolgten die Veranstaltung, schon im voraus gab es ein strenges Sicherheitskonzept. In der Praxis fiel dann manches lockerer aus, als angekündigt: Masken wurden nicht oder nur halb getragen, Sicherheitsabstände nicht immer einhalten. Es zeigten sich einige Herausforderungen: Mikrofone und Headsets schienen nicht immer kompatibel mit den Mund-Nase-Masken, Absprachen während einer Live-Übertragungen konnten nicht immer zugerufen werden.

Mindestens ebenso häufig im Bild wie die Künstler waren die zahlreichen lokalen Sponsoren. „Meldet euch, schickt uns kleine Videos“, animierte Moderatorin Kerstin Bähr weiter Unternehmen, sich online zu präsdentieren. Die kurzen Videos sollen dann nachträglich in der Aufzeichnung des Abendprogramms geschnitten werden.

Lob für die Bürger und das Event gab es von Bürgermeister Alexander Guhl und Christoph Dennenmoser vom DRK Bad Säckingen im Kurzinterviews mit den Moderatoren Kerstin Bähr und Pattric Grzybek. | Bild: Julia Becker

„Großartig“, hätten die Säckinger Bürger auf die Einschränkungen der letzten Wochen reagiert, so Bürgermeister Guhl. Das Bewusstsein im Ort sei groß, schloss sich Christoph Dennenmoser vom DRK Bad Säckingen dem Bürgermeister an. In einem kleinen Interview berichteten Guhl und Dennenmoser, wie die Rettungsdienste und die Stadtverwaltung in Zeiten der Corona-Pandemie mit den Herausforderungen umgehen – von Schutzkleidung über Heimarbeit bis hin zu mehr Zeit mit seiner Ehefrau für den Bürgermeister. Der Zusammenhalt sollte auch über das Internet gefördert werden.

Den Abend nochmals erleben Wer das Abendprogramm noch einmal ansehen möchte, findet den Link auf der Facebookseite des Abends novaparkevent. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite des Veranstalters www.nova-event.com

Mit reichlich eigenen Bildern und Kurzvideos auf Facebook dokumentierte das Team die Arbeit hinter den Kulissen und animierte das Publikum zum Mitmachen: Wer ein Foto von sich und einem Zettel mit dem Text“#zusammenhalten“ auf Facebook teilte, konnte Grillzubehör eines Sponsoren gewinnen. Außerdem war eine Testfahrt mit einem städtischen Elektromobil im Angebot. Bis Sonntag Mittag nahmen rund zehn Zuschauer teil, der Gewinner stand noch nicht fest.

Organisator Vano Soleymani war sehr zufrieden mit der Veranstaltung und lobte den Einsatz aller Beteiligten. | Bild: Julia Becker

„Wir wollten direkt auf Facebook streamen, leider wurde der Link geblockt“, bedauerte Veranstalter Vano Soleymani. So gab es auf der Facebookseite novaparkevent nur den Link zu sehen – der einzige Weg, auf den Livestream zu kommen, denn über die Suche bei Youtube selbst war das Event nicht zu finden. Auch beim Ton gab es manchmal Hänger, insgesamt zeigte sich Soleymani sehr zufrieden mit der Veranstaltung: „ Natürlich gibt es ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber wir hatten auch keine Proben, haben so noch nie zusammengearbeitet.“

Auch mit den Rückmeldungen der Zuschauer ist Soleymani zufrieden: „Ich bin positiv überrascht , auch vom Feedback. Es schreibt nach einer Wiederholung!“