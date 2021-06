von Maria Schlageter

Da gibt es Christopher Köhler, der Mann fürs Abenteuer und vor nichts zurückschreckt. Und da ist Lars Ruth, der in unsere Gedanken zu tauchen scheint und uns mehr über uns verrät, als wir selbst wissen. Und dann steht da noch Marco Weissenberg, so jung und begabt, dass viele Hoffnungen in ihn gesetzt werden. Diese Szenenbeschreibung könnte nun auf ein komplexes Filmdrama ebenso passen wie auf die Führungsgenerationen eines erfolgreichen Unternehmens. Tut es aber beides nicht. Die drei Männer sind Unterhaltungskünstler, dafür gemacht den Bad Säckinger Kursaal zu verzaubern. Mit ihrer Show, die Witz und Zauberei klug aufeinander abstimmt, waren Christoph Köhler, Lars Ruth und Marco Weissenberg – alias die Magier 3.0 – am Donnerstagabend zu Gast in der Trompeterstadt und riefen das Gefühl im Publikum wieder wach, wie es ist, gemeinsam Kultur zu erleben.

„Voll wird es hier heute Abend nie aussehen“, mussten sowohl Kulturreferentin Christina Stanzel als auch die drei Magier mit Blick in die auf Abstand bestuhlten Reihen im Kursaal feststellen. Aber darum sollte es auch nicht gehen. Es ging um die Begeisterung durch und mit der Kraft der Illusion – oder ist es tatsächlich möglich, dass Christoph Köhler einen Faden schluckt und ihn anschließend aus seinem Auge wieder herausziehen kann? Die Antwort darauf, genauso wie das Rätsel um die geschüttelte Cola-Dose, kennt nur er selbst. Dem Publikum blieb bisweilen überhaupt keine Zeit lange nachzudenken. Denn auf das eine Staunen folgte sogleich das nächste, während man jederzeit damit rechnen musste, selbst Teil der Show zu werden: Alle drei wussten gekonnt die Zuschauer mit in ihr Programm einzubauen.

Bei den Magiern 3.0 sind die Gäste nicht einfach nur zu Gast. Sie werden Zeugen eines ausgedachten Banküberfalls, wobei Lars Ruth, in Anlehnung an die US-amerikanische Krimiserie „Der Mentalist“ genannt, die gemalten Aussagen den richtigen Personen zuordnen kann und als Medium sogar die Zukunftsfragen der Anwesenden beantwortet. Oder man stöbert zusammen mit dem „Wunderkind“ Marco Weissenberg in nostalgischen Polaroids, bis er auf einer Metaebene die Zeit in Frage stellt und Bilder losgelöst vom Auslöser entwickeln lässt.

In den eigenen Gedanken dürfte jeder aus dem Publikum sein ganz persönliches und insbesondere unerklärliches Bild mit nach Hause genommen haben. Denn in unseren Köpfen passiert die wahre Zauberei, oder wie es der Mentalist sagt: „Wahre Magie ist in allen von uns.“