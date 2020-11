von Susanne Eschbach

Es gibt wohl nicht mehr viele Kinder in Bad Säckingen, die das Maskottchen der Stadtbücherei, den Kater Othello, nicht kennen. Dass der Kater so berühmt geworden ist, ist seinem Begleiter Alexander Müller zu verdanken. Der frühere Konrektor der Weihermattenschule war sechs Jahre lang unermüdlich in den Bad Säckinger Kindergärten und Grundschulen unterwegs. Mit einer Gitarre im Gepäck, Kater Othello in einem Korb und einer Kiste voller Bücher, brachte er den Kindern so die Stadtbücherei näher.

Und immer mit großem Erfolg. Denn die Ausleihzahlen sind stetig angestiegen und andere Bibliotheken blickten fast neidisch auf die Trompeterstadt und deren Stadtbücherei. Am vergangenen Donnerstag hat sich Alexander Müller jetzt ein letztes Mal in der Stadtbücherei hingesetzt und von seiner Katze namens Maharadscha gesungen, die viel in der Welt herumgekommen ist. Der kleine Auftritt ohne Publikum, war ein Videodreh zur Erinnerung für alle Beteiligten. Denn Alexander Müller legt seine Gitarre nieder und geht in den Ruhestand. „Ich bin jetzt 70 Jahre alt“, sagt er. Er reist viel und Corona macht die Arbeit momentan nicht leichter. „Ich weiß nicht, ob ich noch einmal einen Re-Start hinbekomme, wenn das alles hier mal vorbei ist“, sagt er. Von der Leiterin der Stadtbücherei, Martina Huber, ist Müller jetzt offiziell verabschiedet worden.

Othello kommt weiter zu den Kindern

Doch zum Trost der Kinder: Das Maskottchen der Stadtbücherei wird die Kindergärten und Grundschulen weiterhin besuchen. Allerdings in einer ganz neuen Form. Othello 2.0 quasi. Denn statt Gesang und Gitarre, gibt es eine Vorlesegeschichte und eine Power-Point-Präsentation. Christina Herrmann, ebenfalls eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei, wird dann statt Alexander Müller, unterwegs sein.

Das Jahr 2009 war die Geburtsstunde der Büchereikatze Othello. Beim Umbau der Räumlichkeiten beim Bahnhof ist an einer Wand das große Konterfei einer Katze entstanden, die auf einem Stapel Bücher sitzt. Sie sollte als Logo der Stadtbücherei dienen und war ein Geschenk des Förderkreises für die Stadtbücherei. Die Bücherei taufte den Kater ganz bewusst nicht „Kater Hiddigeigei“ oder „Fridolin“. Denn diese Katze sollte nicht mit Bad Säckingen, sondern mit der Stadtbücherei in Verbindung gebracht werden. „Othello“ wurde der Kater getauft und eine Erfolgsgeschichte geboren. Denn irgendwann wurde Othello dreidimensional und saß als Plüschfigur in der Stadtbücherei. Später reiste er durch die Welt und schickte Postkarten an die Kinder in der Stadtbücherei aus Paris oder Ägypten. Vor sechs Jahren ist dann die Idee entstanden, dass der Kater seine Räumlichkeiten verlässt und die Kinder in den Schulen und Kindergärten besucht. Gertrud Stadelmaier, ein Mitglied des Literaturkreises „Die Wortfischer“, schrieb eine Geschichte zum Kater, die Müller den Kindern fortan erzählt hatte.

„Wir haben immer gemerkt, wenn Alexander Müller unterwegs war“, bestätigte Martina Huber. Denn danach stiegen die Besucherzahlen in der Bücherei stark an. „Die Kinder haben natürlich auch ihre Eltern mitgebracht. Ein Multiplikator also. Denn auch in der jährlichen Bilanz der Bücherei, machte sich der Anstieg der Ausleihzahlen bemerkbar.