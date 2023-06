Beim alten Züllhüsli auf der Schweizer Seite der Holzbrücke wird es vorerst keine öffentliches Toilette geben. Die Gemeinde wollte den ehemaligen Munitionsbunker – ein Relikt des Kalten Krieges- unterhalb des Zollhauses umbauen. Geplant war neben einer neuen öffentlichen Toilette – mit Blick auf das nahe Rheinufer, das gerne zum Baden genutzt wird – auch eine Dusche.

Bürger erteilen Absage, weil Kosten deutlich steigen

In der Gemeindeversammlung in Stein wurde ein jedoch ein Antrag auf einen Kredit in Höhe von 260.000 Franken mit deutlicher Mehrheit zurückgewiesen. Stattdessen wurde der Gemeinderat beauftragt, andere Standorte für die öffentliche WC-Anlage zu prüfen. Ursprünglich hatte die Gemeinde 100.000 Franken für den Umbau des Munitionsbunkers vorgesehen. Dieser Kostenrahmen war jedoch nicht einzuhalten. Einem teureren Umbau erteilten die Bürger nun eine Absage.

Das frühere Zollhaus wurde in den vergangenen Jahren verkauft und umgebaut. Es beherbergt nun einen gastronomischen Betrieb.