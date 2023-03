Stöbern bis in die Nacht hinein und dazu jede Menge Programm und Unterhaltung. Zum ersten Mal macht das der Deutsche Bibliothekenverband in diesem Jahr auch am Hochrhein möglich. Am Freitag, 17. März, findet in Baden-Württemberg zum ersten Mal die Nacht der Bibliotheken statt. Bibliotheken aus ganz Deutschland bieten ein buntes Programm unter dem Motto „Grenzenlos“ an. Und mit dabei sind die Stadtbücherei Bad Säckingen und die Mediathek in Wehr, wie aus der Ankündigung hervorgeht.

In Bad Säckingen ist die Autorin und Journalistin Sandhya Hasswani Teil des Programms. Neben ihrem neuen Werk über die letzte Bad Säckinger Fürstäbtissin, wird sie auch aus zwei weiteren Büchern lesen, die sie bereits veröffentlicht hat. Außerdem steht sie den ganzen Abend für Fragen zu Verfügung. Im Laufe des Abends werden außerdem die Angebote von eBook, Filmfriend und der Online-Katalog vorgestellt. Auch weitere Fragen zur Stadtbücherei werden im Rahmen der Veranstaltung beantwortet. Von 20 bis 21 Uhr ist die Happy Hour: In dieser Zeit können sich die Besucher zu den halben Gebühren bei der Stadtbücherei anmelden. Die Stadtbücherei ist von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

Die Mediathek der Stadt Wehr will am Veranstaltungstag von 10 bis 22 Uhr Menschen aller Kulturen und Interessen willkommen heißen. Sie sollen sich im geschützten Raum mit Gleichgesinnten treffen und miteinander ins Gespräch kommen können. Bibliotheken bieten allen Bürgern unabhängig von Einkommen und Bildung Möglichkeiten der Information, Weiterbildung und persönlichen Entwicklung. Die Mitarbeiter der Mediathek haben für diesen Abend eine digitale Schnitzeljagd über Actionbound erstellt, an der sich Klein und Groß beteiligen dürfen. Außerdem werden ab 18 Uhr die Online-Angebote der Mediathek (Onleihe, Filmfriend und Brockhaus) vorgestellt. Nicht zuletzt sollen die Besucher dazu animiert werden, durch das Angebot der Mediathek zu stöbern und Medien auszuleihen.