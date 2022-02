von Michael Gottstein

Eigentlich hatte die alt-katholische Gemeinde Hochrhein-Wiesental aus Gründen des Infektionsschutzes beschlossen, ihre Gottesdienste im Schlosspark zu feiern, doch diese aus der Not geborene Lösung erwies sich als voller Erfolg: Weit mehr Menschen als üblich – darunter auch solche, die der Gemeinde nicht angehören – kamen zu den Feiern im Freien. Auch sonst zogen die Gläubigen in ihrer Gemeindeversammlung am Sonntag eine positive Bilanz.

Die alt-katholische Pfarrei, die sich von Waldshut über Bad Säckingen und Rheinfelden bis ins Wiesental erstreckt, konnte ihre Mitgliederzahl von 225 weitgehend konstant halten. Die Sonntagsmessen in der Kirche St. Peter und Paul wurden im Schnitt von 13 Personen besucht, zu den Feiern im Schlosspark kamen 26 Besucher, an Ostern erschienen 52 Gläubige, und den Rekord verzeichnete man beim Familiengottesdienst an Heiligabend mit 150 Besuchern. Vier Gottesdienste wurden in der Adelbergkirche von Rheinfelden gefeiert, einer in der Heilig-Geist-Kapelle Waldshut. Insgesamt zelebrierte Pfarrer Armin Strenzl 89 Gottesdienste.

Eines der wichtigsten Ereignisse war die Sanierung der Adelbergkirche in Rheinfelden. Die Kosten übernahm die Stadt Rheinfelden als Eigentümerin, für die Innenraumgestaltung ist aber die Gemeinde zuständig. Neu beschafft werden neben dem Altar auch der Ambo, der Priestersitz, ein Kreuz, der Osterleuchter und Tabernakel sowie eine Figur des heiligen Jakobus, des künftigen Namenspatrons. „Dafür sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen“, erklärte die Stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Iris Wallaschek.

Finanziell steht die Gemeinde auf solidem Grund: Sie hatte für 2021 mit Einnahmen von 26600 Euro gerechnet, und knapp 27.000 Euro sind es geworden. Ausgaben in Höhe von 22.400 Euro waren vorgesehen, doch wegen der Kirchenraumgestaltung musste man außerplanmäßig 6700 Euro investieren, so dass die Ausgaben 27.500 Euro betrugen. Der vergangene Haushalt wurde ebenso einstimmig gebilligt wie der Plan für 2022. Theoretisch dürfte die Gemeinde ein Kirchgeld erheben, doch die Versammlung beschloss (wie stets in der Vergangenheit), darauf zu verzichten. „Mir ist keine Pfarrei bekannt, die Kirchgeld verlangt“, erklärte der ehemalige Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Anton Wehrstein.

Iris Wallaschek lobte die vielfältigen Angebote der Gemeinde, die immer wieder Gastprediger eingeladen hatte. Unter anderem gab es einen ökumenischen Segnungsgottesdienst für Liebende, einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Inseli in Rheinfelden an Christi Himmelfahrt sowie eine Segnungsfeier für Mensch und Tier in Schloss Beuggen.

Ab dem 6. März finden die Sonntagsgottesdienste wieder ab 10 Uhr im Schlosspark statt. Wegen der Promenadenkonzerte werden die Messen ab dem 7. Mai immer am Samstagabend, 18.30 Uhr, gefeiert.