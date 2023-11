Bad Säckingen (pm/fli) Vor dem Schloss Schönau fand am Samstag die Eröffnung der diesjährigen weltweiten Kampagne „Orange the World“ gegen Gewalt an Frauen statt. Sie wurde vom Zonta Club Bad Säckingen-Hochrhein in Zusammenarbeit mit dem Tourismus- und Kulturamt und dem Hochrheinmuseum Schloss Schönau organisiert.

Vom 25. November (internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen) bis zum 10. Dezember (internationaler Tag der Menschenrechte) wird das Schloss in Orange angestrahlt. Um den Brunnen herum informieren Tafeln über das Ausmaß von frauenspezifischer Gewalt, die innerhalb eines Jahres um 8,5 Prozent gestiegen ist (133 Femizide und über 126.000 angezeigte Fälle von Partnerschaftsgewalt). Außerdem findet eine kleine Outdoor-Ausstellung über Frauen in der Badischen Revolution statt.

Bürgermeister Alexander Guhl begrüßte die Anwesenden, speziell die Gäste Rita Schwarzelühr-Sutter und Sabine Hartmann-Müller. Er fand es „beschämend, dass solche Aktionen heute überhaupt noch erforderlich sind“. Es sei eine Aufgabe von Politik und Gesellschaft, Wege zu finden, vor Gewalt zu schützen; diese Aktion stoße hier etwas Wichtiges an. Zonta Präsidentin Rita Rauter verwies auf das Ziel von Zonta, angesichts der Zunahme von Gewalt an Frauen, in der Gesellschaft das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen und Maßnahmen zum Schutz von Frauen zu fördern; eine Welt zu schaffen, in der Frauen ohne Angst leben können. Der Zonta Club Bad Säckingen-Hochrhein unterstützt dieses Ziel mit Informationen, wie etwa Flyern mit der Hilfetelefonnummer 116016 und Prävention (Selbstbehauptungsprogramm „Power Girls“). Rita Schwarzelühr-Sutter dankt Zonta für das Engagement. Die Politik sei in diesem Bereich wichtige Schritte gegangen. Es gebe Sensibilisierungsprogramme, das Hilfetelefon, Engagement in Frauenhäusern und Zusammenarbeit mit der Polizei. Auch die Gesellschaft müsse hingucken und Hilfe anbieten.

Sabine Hartmann-Müller betonte die Rolle der Solidarität von Frauen gegen Gewalt und der gemeinsamen Verantwortung. Deutschland befinde sich im Mittelfeld in der Gewaltspirale. Prostitution sei auch eine Form von Gewalt. Daher setze sie sich unter anderem für einen stärkeren Opferschutz und für Verbot von Sexkauf ein. Das Tabu müsse gebrochen werden. Die Leiterin der Hochrheinmuseums, Jasmin Rauhaus-Höpfer verwies auf die Outdoorausstellung, die ein Licht auf starke Frauen in der badischen Revolution wirft.