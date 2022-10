Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Bahnhof in Bad Säckingen am frühen Freitagabend, 14. Oktober, 17 Uhr.

Wie die Polizei mitteilt, gab es zwischen zwei Männern Zoff. Laut Angaben hat ein unbekannter Tatverdächtiger einen 37-Jährigen in der Bahnhofshalle angegriffen, bedroht und um Bargeld erpresst. Vor dem Bahnhof soll der Tatverdächtige seinen Gegenüber noch einmal beschimpft haben.

Die Kriminalpolizei bittet diejenigen, die etwas gesehen haben, sich zu melden, unter Telefon 07761/934-500. (sk)