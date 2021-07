„Die Corona-Pandemie hat den Zirkus Papperlapapp zurückgeworfen, sodass wir nun einen Neuanfang wagen werden.“ Der Bericht von Zirkusleiter Michael Koubik über die Krisenzeit machte bei der Hauptversammlung des Fördervereins durchaus Eindruck. Durch die notwendige Schließung der Zirkusschule konnte kein neuer Nachwuchs akquiriert werden. Außerdem seien einige Artisten durch Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums größtenteils verhindert.

Insgesamt hat der Zirkus momentan zwölf regelmäßig aktive Akrobaten in seinen Reihen, die jedoch ihr Bestes geben, um dem Zirkus eine Zukunft zu sichern. In diese wurde mit der Zirkusfreizeit an Pfingsten bereits gestartet. Zudem wurde vergangene Woche auch wieder mit dem Trainingsbetrieb gestartet. Die Zirkusfreunde unterstützten diesen in der jüngeren Vergangenheit vor allem mit der Anschaffung einer Seilanlage, einem Ballschrank, Wurfkeulen und neuen T-Shirts.

Zwei Artisten des Zirkus Papperlapapp zeigten eine in nur wenigen Wochen einstudierte Feuershow.Bild: Michelle Güntert

Die Vorsitzende Andrea Koubik dankte ihren Vorstandskollegen vor allem dafür, dass diese ihre Ämter ein Jahr länger als geplant ausgeführt haben, denn vergangenes Jahr war die Hauptversammlung corona-bedingt ausgefallen. Nun wurden die Wahlen nachgeholt. Hierbei wurde Andrea Koubik als Vorsitzende bestätigt. Claudia Völkle, die sie zwölf Jahre lang vertreten hatte, schied aus dem Vorstand aus. Ihren Posten übernimmt künftig Tatjana Haug. Einen Wechsel gab es auch im Amt des Kassierers: Auf Dieter Kelz folgt hier Daniel Friedelmeier, der selbst Artist im Zirkus ist und somit die Belange der Aktiven besonders im Blick hat. Beisitzer sind Nicola Riedl, Beate Stiefvater, Julia Wagner und Helgard Karpstein

Michael Koubik fasste zusammen: „Ohne euch Artisten und Zirkustrainer würde der Verein gar nicht existieren“. Dies veranschaulichten einige Artisten mit einer gelungenen Showeinlage zum Abschluss der Zusammenkunft.