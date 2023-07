Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Zirkusfreunde Papperlapapp am Wochenende standen Neuwahlen sowie die Planungen für zukünftige Ziele auf dem Programm. Vorsitzende Andrea Koubik richtet einen besonderen Dank an Zirkusleiter Michael Koubik und Leiterin der Zirkusschule Daniela Mayer sowie an die Vorstandsmitglieder für die gelungene Arbeit.

Im Zuge der Neuwahlen des Vorstandes wurden Andrea Koubik als Vorsitzende, Tatjana Haug als Vize, Daniel Friedlmeier als Kassenwart, wie auch die Beisitzerinnen Julia Wagner, Nicola Riedl und Beate Stiefvater wiedergewählt. Erstmals in den Vorstand berufen wird Andrea Scalabrin als Beisitzerin. Helgard Karpstein ist nach elfjähriger Mitgliedschaft aus dem Vorstand ausgeschieden.

Eine zukünftige Herausforderung für den Zirkus besteht im Mangel an Trainerinnen und Trainern, der der weiter steigenden Nachfrage an der Zirkusschule entgegensteht. Der Zirkus sucht gezielt nach neuen Ausbildern, um künftig dem Andrang der Kinder gerecht zu werden. Engagierte Jugendliche, die Interesse an den vielseitigen Disziplinen rund um das Zirkus-Leben und Spaß an Arbeit mit Kindern haben, werden gerne in die familiäre Gemeinschaft des Zirkus Papperlapapp aufgenommen, und sie können bereits ab 14 Jahren eine Artistentrainer-Ausbildung starten.

Eines der großen Ziele des Fördervereins ist deshalb, dem Personalmangel entgegenzuwirken, der die Umsetzung vieler Projekte erschwert und in Zukunft sogar zum Erliegen bringen könnte. Als weiteres Ziel wird die Vertiefung der Zusammenarbeit mit Schulen und dem Kultusministerium genannt. Nach großen Erfolgen an der Hans-Thoma-Schule sind verschiedene Projekte und Kooperationen zur Förderung junger Menschen geplant. Zudem steht für das folgende Jahr ein weiteres Jubiläum an: Anlässlich des fünfundzwanzigjährigen Bestehens von Papperlapapp ist ein großes Zirkus-Fest angedacht. Der Förderverein besteht 15 Jahre.