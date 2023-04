Das vergangene Zuchtjahr war für die Rassekaninchenzüchter ernüchternd. Im Kreisverband der Kleintierzüchter Bad Säckingen wurden die Kaninchenzüchter mit deutlich weniger Erfolgen prämiert. Shenica Turbeis wurde mit einem Blauen Wiener Landesjugendmeisterin. Nur ein Altzüchter hat einen ähnlichen Erfolg zu vermelden. Kreisvorsitzender Peter Wunderle berichtete bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Vereinsheim der Kleintierzüchter C235 Bad Säckingen auch über den starken Rückgang bei den Ausstellungszahlen auf Landesverbandsebene. Neue Wege für den Kauf und Verkauf von Rassekaninchen sollen ausgetestet werden. Ein prämierter Zuchtrammler hat demnach schnell einen Wert im vierstelligen Eurobereich.

Die passionierten Hobbyzüchter im Kreisverband Bad Säckingen wollen wieder an alte Erfolge auf Landes- und Bundesebene anknüpfen. „Dubiose Angebote im Internet sind definitiv keine Alternative für die Zucht“, sagte Kreisverbandschef Wunderle. Daher sind Kreis- Landes- und Bundesschauen bei den Kleintierzüchtern eine bewährte und streng kontrollierte Form für die Züchtungserfolge. Auch Kaninchen haben einen Stammbaum. „Und wer sich bei den Schauen engagiert, der kann als Dankeschön ein Tier schon vor der Eröffnung erwerben“, so Wunderle.

Da liegt insgeheim die jahrzehntelange Erfolgsspur für den Kreisverband Bad Säckingen. Sie schrumpfen zwar bei der Zahl der Mitglieder, haben aber ihr Hobby professionalisiert. Acht Vereine gehören dem Kreisverband an. Der größte ist Öflingen, gefolgt von Bad Säckingen; dann kommen Lörrach-Stetten und Waldshut. Schachen, Murg, Wehr und Rheinfelden sind deutlich kleinere Vereine. Bei allen ist das persönliche Engagement im Landesverband Baden verinnerlicht. Ihr Züchterziel bleibt die Bundesschau, die in diesem Jahr in bewährter Form wieder in Leipzig stattfinden wird. Somit folgt das diesjährige Züchterjahr für Rassekaninchen wieder den erprobten Schritten: Jungtierschau, Kreisschau, Lokalschau und dann Mitte Dezember eben Leipzig. „Nach drei Jahren wieder ein normales Jahr, das lässt hoffen“, sagte Wunderle.

Die Preisrichter bei den Kaninchenzüchtern haben ihren Preis. „Die Kosten sind da gestiegen, aber wir loben weiterhin Preisgelder aus“, berichtete Kreiskassiererin Notburga Ebel. Etwas ausführlicher wurde bei der diesjährigen Hauptversammlung die Möglichkeit diskutiert, erstmalig eine gemeinsame Landesschau beider Verbände in Villingen-Schwenningen im kommenden Jahr zu organisieren.

Ergebnis der Wahlen für die Vorstandschaft war die Bestätigung aller bisherigen Amtsinhaber. Daniel Thomann wurde mit der Goldenen Ehrennadel des Landesverbands Baden ausgezeichnet.