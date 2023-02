Bislang fehlte in Rippolingen zum Bedauern aller ein Jugendtreff. Nun gibt es einen Bauwagen „Made in Rippolingen“. Und der kann sich sehen lassen.

Allerorts wird über Jugendtreffs gesprochen, besonders auf dem Dorf fehlen oft solche sozialen Treffpunkte. In Rippolingen haben junge Menschen das Heft selbst in die Hand genommen und sich einen Bauwagen „Made in Rippolingen“ umgebaut.