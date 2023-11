Die Hilfsprojekte in Uganda machen Fortschritte, aber die Rahmenbedingungen sind schwierig: Diese Bilanz zog der Verein „Miteinander für Kasese/Uganda“ in seiner Mitgliederversammlung am Freitagabend. Die Ausbildung junger Menschen zu ermöglichen, die Krankenstation St. Joseph Moscati zu unterhalten, Hilfe für hungernde Menschen zu leisten und landwirtschaftliche Projekte als Mittel zur Selbsthilfe aufzubauen – das sind die Hauptanliegen des Vereins.

Dank Großspende konnten Ziegen gekauft werden

Fortschritte gibt es beim Ziegenprojekt. Durch eine Großspende wurden 42 Ziegen angeschafft und Land gekauft. Die Behörden verlangten den Aufbau einer Latrine für die Farmer – diese wurde 2023 fertig. Nun soll ein eigenes Häuschen für die beiden Hirten gebaut werden. „Das Geld haben wir beisammen, nun warten wir noch auf die Papiere“, so die Vorsitzende Claudia Jacobasch. Wegen einer Viruserkrankung verstarben einige Tiere, doch fünf neue Ziegen wurden gekauft, so dass die Herde wieder 30 erwachsene und fünf junge Tiere zählt.

Plantagen zur Selbstversorgung der Krankenstation

Dank Spenden konnte der Priester Peter Basaliza Mubunga Land für Plantagen erwerben, auf denen Bananen, Feldfrüchte und Nutzbäume, Kaffee, Feuerholz, Erdnüsse und Bohnen kultiviert werden. Wegen der Dürre sind nicht alle Pflanzen optimal angewachsen, aber insgesamt leisten die Plantagen schon einen Beitrag zur Selbstversorgung der Krankenstation St. Joseph Moscati, die mit Hilfe des Vereins aufgebaut worden war. Inzwischen wurde sie renoviert, bekam neue Betten und ein Häuschen für die Wasseraufbereitungsanlage. Die „Clinique“ erhält zudem vierteljährliche Zuschüsse für Medikamente, Unterhalt und die Löhne des zwölfköpfigen Pflegeteams. „Ich habe von Father Peter erfahren, dass die Situation angespannt ist, daher werden wir im nächsten Frühjahr wohl keine Reise nach Uganda riskieren“, berichtete Claudia Jacobasch. Die Region wird von islamistischen Rebellen aus der Demokratischen Republik Kongo heimgesucht.

Bad Säckingen Die Lage in Uganda bleibt ernst Das könnte Sie auch interessieren

Die stellvertretende Vorsitzende Irmgard Kläsle berichtete, dass derzeit neun junge Menschen aus ärmlichen Verhältnissen an Schule oder Universität ausgebildet werden. In Father Peters neuer Pfarrei Kitswamba ist der Bildungsstandard niedrig, daher ermöglichte der Verein einer jungen Frau die Ausbildung zur Schneiderin und die Eröffnung eines kleinen Geschäfts; zwei weitere junge Frauen lernen ebenfalls das Schneiderhandwerk.

Neues Nachmittagstreffen für Senioren

Die Mitglieder und Helfer organisierten in diesem Jahr fünf Verkaufsstände in Bad Säckingen und vertreiben Waren über den Weltladen Tiengen, auf Bestellung oder in Claudia Jacobaschs Praxis für Ergotherapie. Trotz des großen Einsatzes bleibt der Verein auf Spenden angewiesen. In Bad Säckingen plant er ein neues Projekt. Der Verein ging aus der Gruppe der Znüni-Frauen hervor, die sich mittlerweile aufgelöst hat. Stattdessen plant er ein monatliches Nachmittagstreffen für Senioren, „Zvieri“ genannt, im „Begegnungscafé“ in den ebenerdigen und rollstuhlgerechten Räumen im Münsterpfarrheim. Am Freitag, 3. November, 15 Uhr, geht es los. „Es soll ein Ort der Begegnung für ältere Menschen werden“, so die Vorsitzende.