von sk

Erneut wurde ein offener Bücherschrank des Förderkreises Stadtbücherei Opfer einer Sachbeschädigung: Wie Vorstandsmitglied Bernhard Biendl berichtet, wurde zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh an dem zum Bücherschrank umgenutzten Kühlschrank am Rudolf-Eberle-Platz die Tür abgerissen und daneben gelegt. „Es ist traurig, wenn eine kleine gewalttätige Minderheit in dieser Stadt öffentliche Einrichtungen zerstört. Wir dürfen dem aber nicht nachgeben“, so Biendl. Der Verein mache auf jeden Fall weiter. Die Tür werde in Kürze repariert. Die Ermittlungen nach dem Täter laufen. Es werde geprüft, ob die Tag durch eine Überwachungskamera dokumentiert werden konnte.