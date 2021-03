von sk

Ein Lastwagen beschädigte mutmaßlich am vergangenen Dienstag Morgen einen geparkten VW-Transporter in Bad Säckingen. Der Lastwagen-Fahrer habe sich danach von der Unfallstelle entfernt, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Gegen 8.15 Uhr hatte ein 36 Jahre alter Mann den Transporter auf dem Parkplatz eines Discounters in der Glarnerstraße abgestellt. Als er nach etwa 15 Minuten zurückkam, erkannte er einen frischen Schaden an der Fahrerseite und einen Lastwagen mit WT-Schild, der den Parkplatz verließ. Eine Beteiligung könne nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um Hinweise (Tel. 07761/9340).