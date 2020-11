von sk

Ein Dacia in der Waldshuter Straße ist am Freitag, 27. November, zwischen 11.45 und 12.45 Uhr, beschädigt worden. Der Wagen stand auf einem Parkplatz bei einem Wettbüro. Am Fahrzeug waren drei Anstoßstellen ersichtlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen sucht Zeugen (Telefon 07761/93 40).