Es sei der Stadt sehr wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, erklärten Kulturamtsleiter Thomas Ays und Manuel Elis, Fachbereichsleiter für Bildung, Soziales, Tourismus und Kultur. Die Bank war zunächst in Murg aufgestellt und dann in Görwihl. Die nächste Station ist Herrischried, „und in diesem Jahr ist sie schon ausgebucht“, sagte Ann-Dorothée Zühlke vom Verein „Frauen- und Kinderschutzhaus Kreis Waldshut“. Das Haus ist unter 07751 3553 rund um die Uhr erreichbar.