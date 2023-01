Bad Säckingen vor 3 Stunden

Zack, weg war er! Vor 50 Jahren verschwand der Landkreis Säckingen von der Landkarte

Am 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Säckingen im Zuge der Kreisreform aufgelöst. Ein Großteil der vormals 53 Gemeinden gingen an den neuen Landkreis Waldshut. Säckingen verlor an Bedeutung und Behördenzentralität.