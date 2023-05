Zwischen Wald und Wiesen liegt ein Kindergarten besonderer Art: Der Waldkindergarten Bad Säckingen wird 18 Jahre alt und feiert damit gewissermaßen seine Volljährigkeit. Seine Anfänge hatte der Waldkindergarten Wurzelkinder, als eine Elterninitiative 2005 den Förderverein für Natur- und Waldkindergarten Bad Säckingen gründete. Unter der Trägerschaft der Pro Juve Caritas Jugendhilfe Hochrhein und in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Säckingen wurde der Kindergarten kurz darauf verwirklicht. In den vergangenen 18 Jahren erweiterten ein Tipi, eine Grillstelle, eine Holz- und eine Kreativwerkstatt, weitere Spielmöglichkeiten und 2020 ein zweiter Bauwagen für eine neue Gruppe das Angebot. Heute beherbergt der Waldkindergarten zwei Gruppen mit je 20 Kindern, die Koboldgruppe und die Wichtelgruppe.

Leiterin Heidi Wassmer-Vogelbacher begrüßte die zahlreichen Gäste zur Feier des 18-jährigen Bestehens und stellte ihre Arbeit mit den Kindern vor. Seit jeher war es ein Grundsatz des Kindergartens, „die Ernsthaftigkeit des Spielens als Lernwelt der Kinder zu nutzen, denn nirgendwo sonst lernen die Kinder mehr als im Spiel“, so Wassmer-Vogelbacher. Martin Riegraf, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Hochrhein, ließ die Geschichte des Kindergartens, die er mit den Lebensabschnitten des Menschen verglich, Revue passieren. Einen außerordentlichen Dank richtete er an die Gründungsmitglieder des Fördervereins, aber auch an „die Eltern der ersten Generation, die dem Waldkindergarten so viel Vertrauen entgegengebracht haben“.

Der Fachbereichsleiter der Caritas-Kinderhorte Michael Koubik verlieh seiner Bewunderung für die „Leidenschaft des Teams“ und für die „enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Erziehern und Kindern“ Ausdruck. Für ihn ist der Waldkindergarten ein besonderer Ort, an den er gerne kommt „um Ruhe zu finden“. Nach den Ansprachen sangen die Wurzelkinder Lieder. Im weiteren Verlauf gab es Spiele für Groß und Klein sowie Verpflegung für die Gäste.