Nach dem großen Erfolg im Frühjahr, reisen die deutschen Wrestler ein weiteres Mal in die Huber-Arena und zeigen Showkämpfe der Extraklasse. „500 Zuschauer im Frühjahr haben die Wrestler bei uns in der Huber-Arena angefeuert“, so Unternehmer Elmar Huber. Grund genug, die Veranstaltung künftig dauerhaft im Veranstaltungskalender aufzunehmen. „Wir werden das Wrestling künftig im Frühjahr und im Herbst zeigen“, freut sich Huber.

Am Samstag, 4. November, betreten die Schaukämpfer die Arena, die extra für die Kämpfe aufgebaut wird. „Alle amtierenden Champions sind mit dabei“, so Huber. Es wird einen Team-Titelkampf mit der Schweizer-deutschen Kombination Cash und Hektor sowie den Herausforderer aus Japan, Shigehiro Irie und Kohei Kinoshita geben. „Speziell Irie ist in der Szene ein großer Name“, erklärt der Veranstalter. „Spannende Kämpfe sind also garantiert und es werden wieder ordentlich die Fetzen fliegen“, so Huber weiter. Auch Damenkämpfe werden in Bad Säckingen zu sehen sein. Bereits ab 18.30 Uhr ist Einlass, die Kämpfe starten um 19.30 Uhr.

Während Wrestling in Deutschland noch eher unbekannt ist, ist diese Sportart besonders in Amerika, aber auch in Japan und Mexiko beliebt. Der blonde Hüne Hulk Hogan oder auch Dwayne „The Rock“ Johnson gehören zu den bekanntesten Gesichtern in der Wrestling-Szene. Um die Sportart auch in Deutschland zu etablieren, hat sich vor 20 Jahren wXw gegründet. Heute zählt das Unternehmen mit einer eigenen Wrestling-Schule zu den größten Talentschmieden und hat bereits einige Talente zum Weltmarktführer WWE vermittelt. Nach den Schaukämpfen erhalten die Besucher die Gelegenheit, die Wrestler hautnah kennenzulernen, Fragen zu stellen und um Autogramme zu bitten. Die Tickets für „We love Wrestling“ in der Huber-Arena sind bereits online unter www.huber-festverleih,de/event-vorschau/ oder direkt bei der Gebäudereinigung Huber in Wallbach sowie im Amt für Tourismus und Kultur erhältlich.