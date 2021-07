von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Freitag Wolfgang Mewes feiern. Der Jubilar ist noch überaus rüstig. So freut er sich, dass es ihm immer noch möglich ist, in seiner Werkstatt, beispielsweise aus Baumwurzeln, schöne Figuren zu kreieren und es bald auch wieder möglich sein wird, mit seiner Frau zusammen, große Wanderungen unternehmen zu können.

In den Erinnerungen von Wolfgang Mewes haben viele Wanderungen und Urlaubsreisen einen großen Stellenwert. So wurden beispielsweise schon zweimal zu Fuß die Alpen überquert. Öfters wurden auch die Dolomiten erkundet, schöne Touren in den Tiroler Alpen gemacht oder auch die Pyrenäen durchquert.

Blick auf Lebensstationen

Wolfgang Mewes kam in Magdeburg auf die Welt. Gleich zweimal musste die Familie flüchten. 1953 kam die Familie dann ins Münsterland.

Nach dem Schulbesuch machte Wolfgang Mewes eine Lehre als Maschinenschlosser und war anschließend zwei Jahre bei der Bundeswehr. Nach der Fachhochschulreife machte er ein Ingenieurstudium im Maschinenbau, dem dann ein Aufbaustudium in Betriebswirtschaft folgte.

Bei einer Tanzveranstaltung lernte er seine spätere Frau Lydia kennen. 1968 läuteten die Hochzeitsglocken. In Ebingen/Albstadt konnte eine Wohnung bezogen werden. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Beruflich ging für ihn steil nach oben.

In leitender Stellung

In der Phonoindustrie in St. Georgen bekam er eine Anstellung und bald darauf wurde ihm die Leitung eines Zweigwerkes in Kenzingen übertragen. 1983 wechselte er in die Bad Säckinger Dentalindustrie, wo er auch wieder eine leitende Stellung hatte. Im gleichen Jahr konnte auch in das Eigenheim in Bad Säckingen eingezogen werden. 2004 ging Wolfgang Mewes in Ruhestand.

In Bad Säckingen gefällt es dem Jubilar recht gut. Groß ist die Freude vor allen Dingen, wenn die Enkelkinder zu Besuch kommen.