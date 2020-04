von Werner Probst

Am Sonntag, 19. April, wird der langjährige Bürgermeisterstellvertreter der Stadt Bad Säckingen, Oberstudiendirektor Wolfgang Lücker, 80 Jahre alt. 1999 wurde der CDU-Mann in den Bad Säckinger Gemeinderat gewählt und von 2004 bis 2019 war er auch Bürgermeisterstellvertreter. Sein großes kaufmännisches Wissen und seine kommunalpolitische Erfahrung hat er auch als Gesellschafter des Rehaklinikums, Vorsitzender der Bürgerstiftung und im Aufsichtsrat der Stadtwerke eingebracht.

Sein politisches Engagement war schon in jungen Jahren beachtlich. So gehört er seit 53 Jahren der CDU an und erinnert sich noch gerne an die Zeit, als er als junger Assessor unter Wolfgang Schäuble, dem heutigen Bundestagspräsidenten, dem Bezirksvorstand der Jungen Union Südbaden angehörte. Neun Jahre gehörte er dem Gemeinderat in Brigachtal an und war dort auch stellvertretender Bürgermeister.

Wolfgang Lücker kam in Hannover auf die Welt und wuchs in Siegburg mit zwei Geschwistern auf. 1943 verlor er seinen Vater im Krieg in Russland, sodass seine Mutter mit den drei Kindern ums Überleben kämpfen musste. Wolfgang Lücker besuchte die Volksschule und dann die Realschule, ehe er bei der Firma Kienzle Apparate in Villingen eine Lehre zum Industriekaufmann machte. In Villingen besuchte er die Wirtschaftsoberschule, wo er das Abitur machte. Von 1961 bis 1965 studierte er Wirtschaftspädagogik an der Universität in Köln mit dem Abschluss Diplom-Handelslehrer, womit für ihn ein lang gehegter Berufswunsch in Erfüllung ging.

Seinen Schuldienst begann Lücker an den Kaufmännischen Schulen in Villingen. 1978 wurde er Schulleiter an den Kaufmännischen Schulen in St. Georgen, ehe ihm 1988 die Schulleitung an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen übertragen wurde.

Lehrer zu sein, war für Lücker eine Berufung. Er legte großen Wert darauf, Projekte an seiner Schule nicht nur zu fördern, sondern auch selbst auszuführen. So gründete er während seines Dienstes den Freundeskreis, die Partnerschaft mit einer französischen Schule und den Lehrerchor. Unter seiner Leitung wurden Übungsfirmen gegründet. Die Verbundenheit mit Ausbildungsbetrieben und der Industrie- und Handelskammer lag ihm ebenfalls am Herzen.

Zu den schönsten Erlebnissen im Schuldienst gehörte eine zwölftägige Reise mit Schülern nach China. 2004 ging Wolfgang Lücker als Oberstudiendirektor in den Ruhestand. „Ich war gerne Lehrer, es war mir eine Freude, jungen Menschen Wissen für das spätere Leben zu vermitteln“, sagt der Jubilar.

Lücker hatte auch stets großes Interesse an den Partnerstädten der Trompeterstadt. So war er mit von der Partie, als in Nagai die Uraufführung der Oper „Der Trompeter von Säckingen“ stattfand, wobei es ein Gespräch mit dem deutschen Botschafter gab. Es gab Zeiten, in denen man Wolfgang Lücker als „Außenminister“ Bad Säckingens bezeichnete.

Seit mehr als zehn Jahren leitet der 80-Jährige die Wallbacher Senioren. Er organisiert Vorträge, ein- und mehrtägige Fahrten und bringt dabei sein großes Wissen über fremde Kulturen ein. Wolfgang Lücker und seine Frau Kerstin, die er 1993 heiratete, sind viel auf Wanderungen unterwegs. Gerne wandern sie in den Alpen, auf dem Rhein- oder Moselsteig und haben schon den Europaweg von Garmisch-Partenkirchen nach Verona auf zurückgelegt. Das Paar vergisst aber auch nicht, den heimischen Schwarzwald zu erkunden.

Der Jubilar freut sich, dass er als passionierter Weinkenner immer noch seine geliebten italienischen Rotweine genießen kann. So wird es auch zum 80. sein, wenn er mit seiner Frau Kerstin mit einem Rotwein anstoßen wird, denn die geplante Geburtstagsfeier im großen Stil musste er absagen.