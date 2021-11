von Karin Steinebrunner

Ein großes Themenspektrum, das heimische Landwirte bewegt, war anlässlich der Hauptversammlung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), Kreisverband Bad Säckingen, zur Sprache gekommen. Bleibende Themen sind demnach die FFH-Richtlinien, die Wolfsproblematik, die Waldsituation und die Düngeverordnung. Tagungsort war die Gemeindehalle in Ibach. Einige personelle Veränderungen erbrachten die Wahlen.

In seinem Rechenschaftsbericht vom Beginn des Jahres 2019 bis zur aktuellen Versammlung berichtete der Vorsitzende Clemens Speicher über etliche Termine des Verbands mit Minister Peter Hauck unter anderem in Schönau, Birkendorf, Ibach, Ühlingen, in Bernau und in diesem Jahr in Weilheim. Dabei sei es unter anderem um die Themen FFH-Kartierung, Waldstrategie und Wolfsmanagement gegangen. Man habe Exkursionen unternommen mit Wolfszaunbesichtigungen und zur veränderten Artenzusammensetzung auf Mähwiesen. Auch der Erhalt des Schlachthauses in St. Blasien war ein Thema.

Die FFH-Richtlinien, die Wolfsproblematik und die Waldsituation bleiben Themen für die Zukunft, so Clemens Speicher. Hinzukommen werde unter anderem noch die Düngeverordnung. Im Zusammenhang mit der Nachkartierung der trockenen Weiden und dem Ergebnis der festgestellten Verschlechterung von insgesamt 68 Hektar Mähwiesen, die aktuell zu Nachforderungen an 120 Betriebe geführt hatten, äußerte Speicher den Wunsch, dass jeder Landwirt zu Antragsbeginn ein Luftbild erhalten sollte, das für einen Zeitraum von beispielsweise fünf Jahren gültig bleibe, um die Antragssicherheit zu erhöhen.

Im Zusammenhang mit Wolfszäunen erwähnte Speicher den enormen Mehraufwand, den die Zäune für Tierhalter bedeuten. Außerdem sei die Einzäunung der Weiden mit der Offenhaltung der zahlreichen Wanderwege schlichtweg unvereinbar. Und was die Hobbytierhalter betrifft: Die würden ohnehin keine Genehmigung für die Aufstellung stationärer Zäune erhalten. In der Forstwirtschaft bleibe die Wiederaufforstung und Lagerung gefällter Bäume eine Herausforderung. Speicher räumte aber auch positive Entwicklungen ein, so die inzwischen wieder gestiegenen Holzpreise und den Rückgang des Käferbefalls.

Zuwachs für die BLHV

Kreisgeschäftsführer Michael Martin berichtete über einen Zuwachs von 78 Mitgliedern zwischen 2006 und heute mit insgesamt jetzt 689 Mitgliedern im Kreisverband Bad Säckingen. Der BLHV biete Beratung für Landwirte und verstehe sich – längst auch mittels Nutzung digitaler und sozialer Medien – als deren modern aufgestellte Lobbyvertretung, so Kreisgeschäftsführer Michael Martin. Eine Modernisierung bedeute auch die 2020 in die Satzung integrierte Neuerung, dass nicht mehr nur die Ortsgruppenvorsitzende, sondern alle Mitglieder den Kreisvorstand wählen dürfen.

Landwirtschaft in Zahlen Alexander Wegerhof präsentierte in seinem Referat zur Landwirtschaft im Kreis einige Zahlen, die unter anderem die starke Nebenerwerbsstruktur der Landwirtschaft im BLHV-Kreis Bad Säckingen verdeutlichten, diese liege derzeit bei 79 Prozent. 86 Prozent der Tierhaltung entfallen auf Rindvieh. Knapp fünf Prozent der Fläche werden von Schweizern bewirtschaftet, 220 Biobetriebe bewirtschaften inzwischen 22 Prozent der Fläche, die Tendenz sei steigend.

Der stellvertretende Vorsitzende Thomas Spiegelhalter aus Bernau kandidierte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Für ihn wurde kein Ersatz gefunden. Im Gegenzug wurde ein Beisitzer mehr gewählt, so dass die Arbeit des Vorstandes auf gleichbleibend viele Schultern verteilt werden kann.

Neu im Vorstand sind die Beisitzer Franziska Müller (Dachsberg), Markus Köpfer (Bernau) und Christina Müller aus (Iach, von links). | Bild: Karin Steinebrunner

In ihren Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Clemens Speicher aus Ibach und sein Stellvertreter Bernhard Schleicher aus Rickenbach, beide seit 2006 im Amt. Wiedergewählt wurden die Beisitzer Christoph Deutschmann (Herrischried), Günther Wehrle (Hochsal), Markus Schmid (Ibach) und in Abwesenheit Christa Matt (Görwihl). Die Beisitzer Josef Schleicher und Hannelore Thiel standen nicht mehr zur Wahl, für sie wurden Markus Köpfer (Bernau), Franziska Müller (Dachsberg) und Christina Müller (Ibach) gewählt.

