Der Saisonabschluss der „Kultur im Kursaal“-Reihe versorgte die begeisterten Zuhörer mit einer astreinen Kompilation: Soul, Folk, Songpoesie und Pop verzweigte sich mit Jazzfeeling und klassischem Orchestersound. Unter der nervig-engagierten und rhythmisch akkuraten Leitung von Klaus Kunzmann „wilderte“ der Orchesterverein einmal abseits des klassischen Mainstream im Popgefilde.

Beim Konzert hörte man gut, dass die Musiker seit letztem Herbst die souligen Eigenkompositionen von Christoph Reuter intensiv einstudiert und hart gearbeitet haben. Dass Reuter, der nicht nur Jazzpianist, sondern auch Kabarettist ist, „verrückte Dinge“ liebt, war zu spüren.

Das Trio Songland startete mit fröhlichen Songs und dem Summchor in der „Mondnacht“ nach Eichendorff. Reuter, die Jazz- und Popsängerin Sarah Lipfert und der Jazz- und Rockgitarrist Stephan Bormann standen nicht allein auf der Bühne, bald gesellte sich der Orchesterverein dazu für den ersten gemeinsamen Song „These Are The Days“ und breitete gleich einen flauschigen und softigen Streicherteppich aus. Es entstand ein wohliges Klangbad mit den raffinierten Arrangements von Christoph Reuter. Das Programm reichte von poetischen Songs, die auch mal berührten, bis zu revolutionären wie „Die Gedanken sind frei“.

Einen neuen Klang legte Reuter über das mittelalterliche Lied „All mein Gedanken“, in seiner Version von Mendelssohns „Auf Flügeln des Gesanges“ blieben nur vier Takte vom Original übrig. Schön war, mit welch rockigen Gitarrenriffs sich Stephan Bormann zu Wort meldete, mit welch subtilen Intros und Nachspielen Reuter an den Tasten agierte und mit welch jazzig geführter zarter Popstimme Sarah Lipfert die Songs interpretierte. In der besinnlichen Zugabe „Telefon“, einem Liebeslied, hob Klaus Kunzmann noch einmal den Taktstock.

Mit diesen fantastischen Begleitklängen zu dem Songprojekt hat der Orchesterverein seine Feuertaufe als Studioorchester bestanden.