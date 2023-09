Maria Anna von Hornstein-Göffingen (1723 bis 1809) war die letzte Fürstäbtissin des 1806 aufgelösten Damenstifts Säckingen. Hinterlassen hat die aus dem schwäbischen Uradel stammende Dame nicht nur ihren Ruf als tüchtige Äbtissin in turbulenten Zeiten. Überliefert sind auch ihre Haushaltsbücher von 1755 bis 1786, anhand derer Münsterarchivarin Adelheid Lang im Rahmen eines Vortrags einen lebendigen Eindruck von der Bedeutung des Damenstifts vermittelte.

Als eine wichtige Erkenntnis aus dem interessanten und von fundierter Quellenarbeit zeugenden Vortrag von Adelheid Lang kann festgehalten werden, dass Menschen auch in früheren Zeiten aufs Geld geschaut haben. Hinterlassen hat die Äbtissin laut der Referentin sehr gewissenhaft, übersichtlich und ordentlich geführte Haushalts- und Kassenbücher. Der Erkenntnisgewinn für Forschende und historisch Interessierte reicht über das Wissen um eine ordentliche Amtsführung jedoch weit hinaus.

Wofür haben die Damen wie viel Geld ausgegeben? Welche Anschaffungen wurden gemacht und was sagt dies über die Lebensführung der Menschen von damals? Welche Erkenntnisse können in Bezug auf das Verhältnis zwischen Damenstift, Bediensteten und Bevölkerung gezogen werden? Welche Bedeutung als Arbeitgeber kam dem Stift zu, was kann über Machtverhältnisse, Alltag, Einstellungen und Haltungen, Verhaltensweisen sowie die Gestaltung menschlicher Beziehungen ausgesagt werden? Auf Fragen wie diese geben die Haushaltsbücher zumindest ansatz- und auszugsweise Antworten. Sie liefern wertvolle, von der Referentin aufgearbeitete Beiträge zur regionalen sozial-, wirtschafts- und mentalitätsgeschichtlichen Forschung. Bautätigkeiten, Anschaffungen von Inventar und Mobiliar, Produktion von Textilien, Ankauf und Produktion von Lebensmitteln, Arbeitsaufträge an Handwerker und Dienstleister, Kosten für spirituelle Dienste und kulturelle Aktivitäten, karitative Zuwendungen sowie Korrespondenzen mit Ärzten und Apothekern fungieren als historisches Kaleidoskop, das einen Überblick über die Aufgaben und Funktionen des Damenstifts bietet.

„Sie lebten nicht schlecht“, sagte die Münsterarchivarin. Trotz der meist adeligen Herkunft der Stiftsdamen, die einen gewissen Lebensstil gewohnt gewesen sein dürften, sei die Lebensführung „nicht luxuriös“ gewesen. Die von der Referentin nachgewiesene Großzügigkeit beim Verteilen von Almosen und Anteilnahme an der Lebenssituation von Bediensteten und Bevölkerung gibt Hinweise auf ökonomische und soziale Funktionen des Damenstifts. „Die Lebensumstände der Untertanen wurden nicht ignoriert“, betonte Lang.

Die Ausstellung „300 Jahre: Die letzte Fürstäbtissin“ im Schloss Schönau endet am Samstag, 30. September, 17 Uhr, mit einem Vortrag von Stadtarchivarin Eveline Klein.