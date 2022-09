Bad Säckingen vor 1 Stunde

Wo bleibt das Licht aus? Wo wird es kälter? So will die Stadt Bad Säckingen Energie einsparen

Deutschland befindet sich mitten in der Energiekrise. Eine Bundesverordnung verpflichtet Kommunen seit Monatsbeginn zum Sparen. Wir haben in Bad Säckingen nachgefragt, was die Stadt bisher umgesetzt hat.