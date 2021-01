von SÜDKURIER und Leserreporter

Der Winter zeigt seine weiße Pracht, teilweise mit Sonnenschein, in Bad Säckingen, im Hotzenwald, in Wehr und Laufenburg. Die Stille unter Schnee und Eis passt zum Corona-Lockdown. Bahn- und anderer Verkehr wird teilweise ausgebremst. Menschen nehmen sich Zeit und genießen den vielerorts seltenen Anblick und die Wintersportmöglichkeiten.

Winter im Frankenmattstadion in Wehr

Bild: Matthias Kaiser/FC Wehr

Still und starr ruhen derzeit zwangsläufig die sportlichen Aktivitäten im Frankenmattstadion in Wehr. Herrlich idyllisch passt dazu auch das Motiv, das der Vorsitzende des FC Wehr, Matthias Kaiser, am Samstag aufgenommen hat. Und zugleich erklärt er: „Durchalten ist angesagt, mit viel Vorfreude auf ein Wiedersehen.“

Ein großer Schneemann steht in Bad Säckingen

Bild: Nicole Bächle

Nico, Diana, Timo und Laksitha haben in der Mumpferfährstraße in Bad Säckingen einen gigantischen Schneemann errichtet, mit allem, was so dazu gehört.

Ein Wohnmobil ist eingeschneit

Bild: Andreas Böhm

Der Besitzer dieses Wohnmobils in Todtmoos wollte der Kälte in Deutschland entfliehen und in Spanien überwintern. Die Pläne des Wohnmobilisten wurden aber von Corona durchkreuzt. Nun wartet das „Blechhotel“ unter einer dicken Schneehaube auf den Frühling.

Ein Hund freut sich über den Tiefschnee

Bild: Marion Grieshaber

Abgetaucht ist dieser Hund in den Schneemassen in Oberwihl.

Ein Blick unter Eiszapfen hindurch

Bild: Andreas Gerber

Kurzzeitig lugte in den vergangenen Tagen mal zwischendurch die Sonne heraus und der Himmel bot einen kräftigen blauen Kontrast, wie hier in Berga­lingen.

Ein begehrtes Vogelhaus

Bild: EIn begehrtes VOgelhaus

Bei so viel Schnee finden die Vögel nicht mehr viel zu fressen. Jetzt ist am Vogelhaus einiges los. Herr Amsel sitzt im Vollen, während sich die kleine Blaumeise draußen bedient.

Eine Winteransicht der Holzbrücke

Bild: Barbara Becker Ragusa

Auch im Winter ein Idyll ist die Bad Säckinger Holzbrücke.

Ein seltener Anblick

Bild: Karl Braun

Auch in der Bad Säckinger Innenstadt gibt es seit Langem einmal wieder kleine Schneeberge, wie hier entlang der Schützenstraße.

Bahnstrecke ohne Züge

Bild: Fotostudio Höckendorff

In winterlicher Pracht zeigt sich das Rheintal bei Laufenburg. Unser Bild vom Freitag zeigt ein Bahndienstfahrzeug im Einsatz vor dem Laufenburger Altstadtbahnhof. Wegen der Schneefälle und unter der Schneelast umgestürzter Bäume fielen an diesem Tag alle Züge aus.

Ein anstrengender Gang

Bild: Peter Koch

Beim Durchqueren des Gartens braucht es viel Kraft und Geduld. Der weiche Neuschnee ist hüfttief im Hotzenwald.

Eine kreative Idee

Bild: Eine

Eine besondere Art, die Schneemassen zu verarbeiten, hatte Familie Meyer in der Wallbacher Rheinvogtstraße. Aus den weißen Massen wurde eine überlebensgroße Skulptur geschaffen – eine außergewöhnliche Schneemann-Variation, die auch Ortsvorsteher Fred Thelen so sehr beeindruckt hat, dass er sie in einem Foto festhielt.

Ein malerischer Blick in den Garten

Bild: Willy Merkel

Diese Aufnahme aus dem tief verschneiten Winterwunderland Wallbach hat Willy Merkel festgehalten.

Ein netter Nachbar

Bild: Peter Koch

Bei diesen enormen Schneemengen muss schweres Gerät ran, auch im Privaten. Glücklich, wer einen guten Nachbarn hat, der ihm hilft. Wie hier in Hogschür, Jürgen Frommherz im Einsatz in der Hauszufahrt von Herbert und Gertrud Sailer.

Still und starr ruht der See

Bild: Karl Braun

Winteridylle herrscht auch am Bergsee in Bad Säckingen, der teilweise zugefroren ist.

Eine Haube aus Schnee

Bild: Peter Schütz

Auch die Wanderschilder vom Schwarzwaldverein haben Schnee abbekommen.

Ein beliebter Treffpunkt

Bild: Brigitte Chymo

Die Murgbachmündung in den Rhein ist auch bei Schnee ein beliebter Treffpunkt der Enten.

Ein weißes Gewand

Bild: Brigitte Chymo

Selbst der Biber am Murger Rheinufer trägt Wintermantel.