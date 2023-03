Wie bereits der Winter 2021/2022 fand auch der meteorologische Winter 2022/2023 in Bad Säckingen nur auf dem Kalender statt. In dem 1,6 Grad zu milden, 30 Stunden zu sonnenscheinreichen und 111 Litern pro Quadratmeter zu trockenen Kalenderwinter bildete sich den gesamten Januar und Februar über keine Schneedecke.

Der Winter in Zahlen Niederschlagstage: 42 Tage (4,1 Tage unter der Referenz 1991 bis 2020)

Niederschlagsmenge: 155,2 Liter pro Quadratmeter (minus 111)

Schneefalltage mit Schneedecke: 4 Tage (minus 2,6 Tage)

Tage mit Schneedecke: 11 Tage (minus 8,9 Tage)

höchste geschlossene Schneedecke: 3 Zentimeter am 10. Dezember 2022

durchschnittliche Höchsttemperatur: 6,87 Grad Celsius (plus 0,99 Grad)

Durchschnittstemperatur: 3,68 Grad (plus 1,60 Grad)

Frosttage: 40 Tage (minus 9 Tage)

Eistage: 5 Tage (minus 4,4 Tage)

Tiefsttemperatur: -6,80 Grad am 13. Dezember 2022

Höchsttemperatur 16,10 Grad am Februar 2023

Sonnenscheindauer 230,50 Stunden (plus 30 Stunden)

Laut Meteo Schweiz reiht sich der aktuelle Winter an sechster Stelle der mildesten Winter seit Messbeginn 1864 ein. Der bisher mildeste Winter war der Winter 2019/2020 mit einem Überschuss von 2,4 Grad in Bad Säckingen. Die zehn mildesten Winter konnten mit Ausnahme der Winter 1974/1975 und 1988/1989 alle nach 2006/2007 registriert werden, was wohl am schnell fortschreitenden Klimawandel liegt.

Alle drei Wintermonate waren zu trocken

Der erste zu sonnige, zu trockene und zu warme Wintermonat brachte uns erneut Weihnachtstauwetter. Die ersten zwei Dezemberdekaden standen mit einer negativen Temperaturabweichung von 2 Grad ganz im Zeichen des Winters, dann schlug aber wieder einmal das Weihnachtstauwetter mit fast frühlingshaften Temperaturen zu. Der erste Wintermonat war somit 0,9 Grad zu warm, 32 Liter zu trocken und fast 11 Stunden zu sonnenscheinreich.

Frühlingstemperaturen im Januar

Der ursprünglich als Eismonat benannte Januar hat mit Frühlingstemperaturen seinen Ruf verloren. Mit einer frostfreien frühlingshaft milden und niederschlagsreichen ersten Monatshälfte und einer winterlich temperierten und trockenen 2. Monatshalbzeit zeigte sich der mittlere Wintermonat in Bad Säckingen gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 2,1 Grad zu warm, über neun Stunden zu sonnenscheinarm und 16,9 Liter zu trocken.

Der letzte Wintermonat war der trockenste Februar der letzten 40 Jahre. Der 1,6 Grad zu warme und 28,5 Stunden zu sonnenscheinreiche Februar war mit einem Niederschlagsdefizit von 62,2 Liter der trockenste Februar der letzten 40 Jahre.