Zu Klängen von Lauten, Dudelsäcken und Flöten tanzen Elfen, Wikinger, Ritter und Mägde drei Tage lang durch den Bad Säckinger Schlosspark. Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) gastiert zum 13. Mal in der Kurstadt. Die Besucher und Schausteller feiern in Kostümen, denen keine Grenzen gesetzt sind.

Mittelalterlich Phantasie Spectaculum Das MPS ist nach eigenen Angaben das weltweit größte reisende Mittelalter-Kulturfestival. Das Festival mit Ursprung im Jahre 1993 in Drensteinfurt bei Münster, zieht mittlerweile durch ganz Deutschland. In diesem Jahr, zum 30-jährigen Bestehen, gibt es neben Bad Säckingen noch sieben weitere Termine, an denen das Festival stattfindet. 2005 fand es zum ersten Mal in Bad Säckingen statt.

Schausteller und Besucher leben das Mittelalter

„Komm mal ran hier auf‘n Meter!“, ruft eine Schankfrau ihrem nächsten Kunden zu. Der Ton ist schroff, aber der Umgang ist herzlich. Der Kunde bekommt ein Kirschbier. Das ist – neben dem traditionellen Met – besonders beliebt unter den Gästen.

Hier wird das beliebte rote Kirschbier direkt vom Fass gezapft. Die Warteschlange ist auch schon mal bis zu sieben Meter lang. | Bild: Sebastian Ridder

Die Besucher feiern das Mittelalter mit vielen Details: Anstelle von Plastikbechern werden die Getränke in Hörnern oder Krügen ausgeschenkt und statt mit Geld zahlen die Besucher mit Goldmünzen, die im eigenen Lederbeutel verstaut werden.

An den mehr als 30 Essens- und Getränkeständen oder Bogenschießständen wird „Seid gegrüßt“ und „gehabt euch wohl“ anstelle von „Hallo“ und „Tschüss“ gesagt.

Stumpfe Schwerter und spektakuläre Attraktionen

Zur Authentizität gehören auch Schwerter, Äxte, Bögen oder Dolche. Die für Kinder sind aus Holz oder Kunststoff. Die Erwachsenen führen aber auch durchaus echte Klingen mit sich, die auch auf den Mittelaltermarktständen ausliegen, wie Gewürze auf einem Jahrmarkt. Während die kleinen Messer scharf sind, sind die langen Schwerter sehr stumpf.

Schwerter werden auch bei den Schaukämpfen der Gruppe Fictum aus Tschechien verwendet. In klamaukigen, aber auch artistischen Vorführungen begeistert die Gruppe das große Publikum etwa fünf Mal am Tag.

Schaukampf der Gruppe Fictum Video: Ridder, Sebastian

Hobby schafft heimische Atmosphäre und Gemeinschaft

Kein Schwert, aber einen Streitkolben hat sich der 29-jährige Adrian Huber gekauft. Der als Ritter verkleidete Industriemechaniker aus Offenburg ist mit zwei Freunden zum fünften Mal beim Festival in Bad Säckingen. „Wir fahren eigentlich jedes MPS bei uns in der Nähe an“, sagt Huber. „Hier sind viele Verrückte mit demselben Hobby.“

Adrian Huber (29, in der Mitte) ist zum fünften mal mit seinen Freunden Achim Lienert (25) und Alexander Köppel (29) auf dem MPS in Bad Säckingen. Die drei schwer bepackten Freunde sind aus Offenburg angereist. | Bild: Sebastian Ridder

Das Verkleiden gehört zum Fest einfach dazu, erklären die drei Freunde. Was sie genau am Verkleiden so fasziniert, können sie allerdings nicht beschreiben. Dank ihres Hobbys können sie allerdings nun Leder- und Baumwollstoffe vernähen, erklären sie schmunzelnd.

Die Gemeinsamkeit und die heimelige Atmosphäre sei den drei Freunden in schwerer Montur aber am wichtigsten. Tanzen können sie mit ihren Ritter-Kostümen an diesem Sonntag allerdings nicht. Aber dafür vielleicht am Montag. Denn sie reisen immer jeweils mit drei unterschiedlichen Kostümen an.

Tanzen in einer Fantasiewelt

Die als Zauberin verkleidete Alina Becker-Keipinger weiß hingegen genau, was sie am Verkleiden schätzt: „Ich lasse hier gerne mein inneres Kind heraus.“

Alina Becker Keipinger (27) ist mit Freunden aus der Schweiz in Bad Säckingen unterwegs. Die Fotografin aus Pirmasens verkleidet sich gern und freut sich auf das Tanzen beim MPS. | Bild: Sebastian Ridder

Die Fotografin genieße es, an diesem Wochenende auch mal vor der Kamera zu stehen und sich wie in einer Fantasiewelt fühlen. Auch sie näht ihre Kostüme zum Teil selbst.

An diesem Tag freue sie sich auf das Tanzen und Feiern mit ihren Freunden aus der Schweiz, die die Mutter aus Pirmasens bei Kaiserslautern besucht.

Musiker ist begeistert von der Atmosphäre

Die Musik zum Tanzen macht unter anderem die irische-Folkband Harmony Glen aus den Niederlanden. Sänger Sjoerd von Raven tritt jeden Tag drei Mal eine Stunde lang auf der Jubiläumsbühne auf.

Sjoerd van Raven steht zwischen seinen Auftritten gerne vor der Bühne und im Publikum. Der Niederländer mag die Stimmung in Bad Säckingen sehr. | Bild: Sebastian Ridder

Zwischen einem seiner Auftritte steht er mitten im tanzenden Publikum. Auch er genießt das Fest – auf der Bühne oder als Zuhörer: „Wir sind das zweite Mal in Bad Säckingen und es ist immer eine super Stimmung!“

Unterwegs im Mittelalter Video: Ridder, Sebastian

Weitere Bilder vom Mitterlalterlich Phantasie Spectaculum finden Sie hier:

Bad Säckingen So bunt ist das Mittelaltelalterliche Spectaculum in Bad Säckingen (1) Das könnte Sie auch interessieren