Das Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium wächst. „Wir werden immer größer“, sagt Direktor Bernd Rieckmann. Der Grund: „Immer mehr Wehrer Schüler orientieren sich inzwischen nach Bad Säckingen“, so Rieckmann weiter. In den Jahren zuvor, hätten viele Schüler aus Wehr ein Gymnasium in Schopfheim gewählt. 861 Schülerinnen und Schüler werden im kommenden Schuljahr von insgesamt 78 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 149 Kinder werden in diesem Jahr in insgesamt fünf Klassen eingeschult.

Mit Zuversicht und wachsender Schülerzahl blickt Schuldirektor Bernd Rieckmann vom Scheffel-Gymnasium ins neue Schuljahr. | Bild: Susanne Eschbach

Generationswechsel in der Lehrerschaft

„Bei der Anzahl der Lehrer kommen wir nicht mehr mit dem vollen Deputat“, erklärt der Schuldirektor. „Aber was die Stunden angeht, sieht es gut aus“. Allerdings dürfe aus dem Kollegium niemand langfristig ausfallen. In den vergangenen Jahren hat das Scheffel-Gymnasium seinen Generationswechsel hinter sich gebracht. Das bedeutet, dass das Kollegium überwiegend aus jungen Lehrerinnen und Lehrern besteht. „Somit müssen wir immer wieder mit Elternzeit rechnen.“ Hinzu kommt immer wieder, dass die Lehrer mit ihren Klassen auf mehrtägigen Klassen- oder Abschlussfahrten sind und in der Schule durch Kollegen ersetzt werden müssen. Doch das sei in der Planung bereits alles berücksichtigt.

Schulstart Der Unterrichtsbeginn am Scheffel-Gymnasium nach den Sommerferien, ist am Montag, 11. September. Für die Klassenstufen 6 bis 12 beginnt der Unterricht um 7.50 Uhr und endet um 13 Uhr. Der Nachmittagsunterricht entfällt. Die Einschulung der Klassenstufe 5 findet am Montag, 11. September, um 14.30 Uhr im Innenhof des Gymnasiums statt. Aus Platzgründen wird um den engsten Familienkreis gebeten. Die Einschulungsfeiern der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler an den anderen weiterführenden Schulen in Bad Säckingen findet ebenfalls am Montag, 11. September, statt: in der Werner-Kirchhofer-Realschule um 15 Uhr in der Aula und in der Hans- Thoma Gemeinschaftsschule um 15 Uhr in der Aula.

Ein Mangelfach im kommenden Jahr ist Bildende Kunst. „Dieses Fach wird oft fachfremd unterrichtet“, sagt Rieckmann. Auch gebe es zu wenige Deutschlehrer. Trotz des engen Lehrergürtels möchte die Schule auch im kommenden Jahr auf keinen Fall auf den Gospelchor oder die Big Band der Schüler verzichten. „Gerade der Chor ist für viele Schüler hier in der Schule das Salz in der Suppe.“

Bald Ladenstationen für E-Bikes?

Aktuell werden im Neubau die Toiletten saniert. „Etwas, auf das wir bereits seit zehn Jahren warten“, so Rieckmann. Außerdem stehen den Schülern nun mehr Fahrradständer zur Verfügung, weitere sollen angeschafft werden. Die Schule denkt auch darüber nach, Ladestationen für E-Bikes einzurichten. „Wir sind eine fahrradfreundliche Stadt und wir haben schließlich einen Bildungsauftrag, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen“, erklärt der Schuldirektor.

Fahrradgutschein gegen Elterntaxi

Um das „Elterntaxi“ besonders bei den unteren Klassen einzuschränken, hat sich die Schule für das kommende Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Säckingen und Radsport Riedl-Leirer einen Fahrradgutschein überlegt. Mit diesem Gutschein, den sich jeder Schüler aushändigen lassen kann, können sich die Kinder und Jugendlichen einen Betrag von zehn Euro auf eine Serviceleistung, Ersatzteil oder Fahrradzubehör anrechnen lassen. „Mal von der Sicherheit abgesehen, nimmt man den Kindern auch ein Stück Eigenverantwortung, wenn sie morgens mit dem Auto zur Schule gebracht werden.“ Man nehme ihnen außerdem das Erlebnis des gemeinsamen Schulwegs mit den Freunden. Die Umwelt AG möchte sich verstärkt darum kümmern, Platz für weitere Solarpaneelen ausfindig zu machen.

Außerdem werden neun ukrainische Kinder unterschiedlichen Alters, die im vergangenen Jahr noch die Vorbereitungsklasse besucht haben, in den Schulbetrieb integriert. Als erste Fairtrade-Schule in Bad Säckingen, präsentiert sich das Scheffel-Gymnasium in diesem Jahr auch beim Fairen Stadtfest am Samstag, 23. September.