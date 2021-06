von Charlotte Fröse

Endlich geht es wieder los! Am Samstag und Sonntag öffnete der Schlosspark seine Tore für Künstler, Kunsthandwerker und zahlreiche Besucher zum beliebten Event „Kunst trifft Handwerk“.

Die Besucher hatten viel Freude an den bunten Ständen. | Bild: Charlotte Fröse

Das Wetter zeigte sich von seiner schönen Seite und der Eintritt war für Besucher an beiden Tagen frei. Nur ohne die aufgrund der Corona-Verordnung obligatorischen Mund-Nasenmasken war kein Eintritt möglich. Das hinderte jedoch die recht zahlreichen Besucher nicht daran, endlich wieder einmal über einen schönen Markt in der tollen Kulisse des Schlossparks zu bummeln und eine kunterbunte Palette an selbstgefertigten Schätzen der Künstler und Kunsthandwerker zu entdecken. Etliche der dargebotenen Schätze wechselten die Besitzer. Auch bei den rund 50 Ausstellern war die Freude groß, endlich wieder ihre schönen kunstvoll selbstgefertigten Produkte dem Publikum präsentieren zu können.

Keramikerin Irene Meier freute sich darüber, endlich wieder auf einem Markt ausstellen zu können. | Bild: Charlotte Fröse

Für die Keramikerin Irene Meier vom Keramik Lädele in Tiengen war es, wie für die meisten der Ausstellenden, wegen der Corona-Pandemie seit langer Zeit am Wochenende wieder einmal möglich mit Interessierten in direkten Kontakt zu treten und auch eine Verdienstmöglichkeit zu haben. Sie betonte: „Ich bin so froh, wieder einmal auf einem Markt meine Waren den Besuchern live zu präsentieren.“

Kunsthandwerker Stefan Lüges sorgte mit seinen Zauberburgen für leuchtende Augen bei den Besuchern. | Bild: Charlotte Fröse

Die leuchtenden Augen der Besucher zu sehen, wenn seine Zauberburgen sich magisch aus einem Stück Holz zu ihrer vollen Größe entfalten, hat auch Stefan Lüpges aus Bellingen in den vergangenen langen und bangen Monaten sehr vermisst, da es coronabedingt keine Ausstellungsmöglichkeiten gab. „Es ist unglaublich schön, wieder mit den Menschen in Kontakt zu kommen und ihnen meine Zauberburgen zu zeigen“, betonte er. Die Palette des dargebotenen war reichlich. Holz und Keramikerzeugnisse waren neben Kulinarischem, Schmuckwaren, Textilien, Lederwaren und dekorativen Artikel aus Stein, Metall oder Glas gleich mehrfach vertreten. Und an etlichen Ständen durfte geschlemmt werden.

In der schönen Atmosphäre des Schlossparks präsentierten Künstler und Kunsthandwerker ihre Produkte. | Bild: Charlotte Fröse

Zudem lockte das Hochrheinmuseum Schloss Schönau mit seiner Aktion „Offenes Schloss“ an den beiden Ausstellungstagen während des Marktes im Schlosspark etliche Besucher an. Wenn die Künstler und Kunsthandwerker ihre Stände im Park längst wieder abgebaut haben, kann die Sonderausstellung „Säckinger Motive“ weiter bestaunt werden. Die Wechselausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Hochrheinmuseums im Schloss Schönau von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr besucht werden.