Die Vorbereitung für das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“, das im Herbst im Bad Säckinger Gloria-Theater in die dritte Spielzeit geht, laufen auf Hochtouren. Für die Kinderrolle Luella sucht das Team um Regisseur Jochen Frank Schmidt nun noch junge Nachwuchsschauspielerinnen. Das Kindercasting findet am Sonntag, 3. Juli, im Gloria-Theater in Bad Säckingen statt. Gesucht werden Mädchen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Bewerbungen können ab sofort per E-Mail (audition@gloria-theater.de) inklusive kurzem Motivationsschreiben und Foto eingereicht werden. Einsendeschluss ist der Donnerstag, 30. Juni.

Eintrittskarten Der Vorverkauf für „Tommy Tailors Traumfabrik“ – Das Musical läuft bereits auf Hochtouren. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, im Internet ( www.gloria-theater.de ), über das Kartentelefon 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Neben einem Hauptlied und der Teilnahme an zwei weiteren Liedern ist ihre Rolle entscheidend für den Ausgang der Geschichte. „Dafür suchen wir Mädchen mit schauspielerischen Talent, die sich auch längere Textpassagen merken können, vor allem gut singen können und natürlich Lust haben, auf der Bühne zu stehen“, umreißt Komponist Jochen Frank Schmidt die Rollenbeschreibung.

Im Vorfeld des Castings erhalten die Bewerberinnen ein Lied, das sie für das Vorsingen vorbereiten können. „Wir wollen, dass sich die Kinder auf der Bühne wohlfühlen und optimale Bedingungen vorfinden“, erklärt Alexander Dieterle, der Produzent des Fantasy-Musicals, „nur so können wir als Jury herausfinden, wer am besten in die Rolle der Luella passt.“ Neben Schmidt und Dieterle wird Gloria-Theater-Choreografin Vanessa Vario die dreiköpfige Jury vervollständigen.