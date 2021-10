von Susanne Eschbach

Bad Säckinger Stadtgeschichten neu erzählt, mit bekannten Gesichtern und doch ist alles anders als bisher. „Das wird die beste Show von allen“, schwärmt Filmemacher Rainer Jörger. Denn die sechste und finale Ausgabe der Bad Säckinger Stadtgeschichten, am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Kursaal wird anders sein. „Es wird eine Show der Begegnungen mit Protagonisten aus allen vorigen Shows“, erklärt Jörger weiter. Während der Show werden Bad Säckinger Stadtgeschichten in modernster Multimedia-Technik erzählt und die Protagonisten kommen im Anschluss auf die Bühne und erzählen ihre Geschichte weiter. Im Mittelpunkt der sechsten Ausgabe steht aber vor allem die Musik. Die Show wird von der Sparkassen Kulturstiftung und vom SÜDKURIER Medienhaus unterstützt.

„Die Musik wird der Überbau für die ganze Show sein“, erzählt der Filmemacher weiter. Und für die Realisierung der Idee hat sich Jörger den Musiker Oliver Fabro an die Seite geholt. Auch Fabro stand schon bei den den vorigen Bad Säckinger Stadtgeschichten auf der Bühne. Immer noch ist den Menschen der extra für die Show produzierte Song „D‘ Stadt vum Trompeter“ im Ohr. „Inzwischen hat sich zwischen uns beiden eine tolle Arbeit entwickelt“, erzählt Rainer Jörger weiter. Oliver Fabro ist der musikalische Direktor der Show. Er hat nicht nur sämtliche Songs arrangiert, die am Showabend zu hören sein werden. Er hat auch alle Musiker aus den vergangenen Shows an die Hand genommen und zu neuen Formationen zusammengetan.

Herausgekommen ist eine spannende Mischung aus Volksmusik, Weltmusik, Flamenco und Klassik. „Es war eine Herausforderung“, erzählt Oliver Fabro im Rückblick. Aber er hatte unheimlich viel Freude an der Arbeit. „Ich habe in meiner Arbeit hier und da ein verborgenes Talent wachgerüttelt und die Mitarbeit an der Show hat mir gezeigt, welche und wie viele musikalische Talente es hier zu entdecken gibt, die unbedingt auf die Bühne gehören“, so Fabro weiter.

Die Karten Das Finale der Bad Säckinger Stadtgeschichten, eine Multimedia-Reportage von Rainer Jörger, ist am Samstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Kursaal Bad Säckingen zu sehen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets sind erhältlich beim Tourismus- und Kulturamt in der Waldshuter Straße. VVK: Erwachsene zahlen 10 Euro, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 7 Euro, Kinder bis 11 Jahre 4 Euro. Es gibt keine Abendkasse. Hinweis für Kartenbesitzer Da nun aus ursprünglich zwei Shows nur noch ein Showabend veranstaltet wird, verlieren bereits gekaufte Tickets für die ursprüngliche Sonntagsvorstellung am 26. April ihre Gültigkeit und der Preis wird rückerstattet. Gerne können stattdessen aber auch Tickets für den neuen Termin am Samstag, 16.Oktober, reserviert werden (es findet eine neue Platzzuweisung statt). Corona-Regeln Aktuell gilt, dass die Zuschauer im Saal Maske tragen müssen, auch am Platz. Es gelten die 3G-Regeln sowie die Abstandspflicht. Weitere Informationen zu den aktuellen Corona-Regeln gibt es beim Tourismus- und Kulturamt, Telefon 07761/568 30 oder per E-Mail (tourismus@badsaeckingen.de).

Ein Wiedersehen gibt es mit der jungen Sängerin Christina Scholz, die in der ersten Show vor fünf Jahren bereits dabei war. Der Orchesterverein steht als ältester Orchesterverein Deutschlands auf der Bühne. Oliver Fabro spielt die Flamenco Gitarre und noch viel mehr. Kurt Zwicky aus dem Kanton Glarus packt sein Akkordeon aus, ein Ensemble der Bad Säckinger Musikschule ist mit dabei oder südamerikanische Klänge von Carla Lopez, eine Neuentdeckung Oliver Fabros während der Dreharbeiten, sind zu hören. Ein Wiedersehen gibt es auch mit den Musikern von Acoustic Rebelz. Und wer glaubt, das alles schon zu kennen, der sollte während der Show genauer hinhören und vor allem -sehen.

Die Videobeiträge teilen sich in diesem Jahr die Kinder der Grundschule Obersäckingen, die mit „Bad Säckingen Aktuell“, vieles ganz genau hinterfragt haben. Die frisch gebackenen Deutschen Meister im Doppelaxtwerfen aus Rippolingen bringen den Zuschauern ihren Sport etwas näher und der Münster-Mesner Holger Hausin erzählt aus seinem besonderen Arbeitsalltag. Danach gehen die Zuschauer auf eine filmische Reise in den Partnerstadt Näfels, im Kanton Glarus. Stefan Meier kennt sich aus in Sachen Nachhaltigkeit, er ist der Gründer der Bad Säckinger Stadtoasen und Initiator des Repair-Cafés. Außerdem sorgt er für essbare Gärten in der Bad Säckinger Innenstadt. Das und vieles mehr bekommen die Zuschauer in Film, Ton und Live bei den Bad Säckinger Stadtgeschichten zu hören und zu sehen.