Die steigenden Energiepreise machen auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen zu schaffen. Die Energieagentur Südwest, an der die Landkreise Waldshut und Lörrach beteiligt sind, hat deshalb eine Online-Veranstaltungsreihe für mittelständische Unternehmen gestartet. Darin geht es um die Möglichkeiten zur Nutzung der Photovoltaik, den Klimaschutz sowie energieeffiziente Wärmetechnik. Los geht es am kommenden Donnerstag, 13. Januar, um 9 Uhr: Wie Unternehmen von der Solarstromerzeugung profitieren können. Am Dienstag 8. Februar, um 19 Uhrgeht es um die CO2-Bepreisung und ihre Bedeutung für Betrieb und Klimaschutz. Am Donnerstag, 10. März, um 9 Uhr ist das Thema „Heizen und Kühlen von gewerblichen Gebäuden mit innovativer Wärmepumpentechnik“Am Donnerstag, 28. April, um 9 Uhr geht es um „Wirtschaftlichkeitsberechnungen VDI 2067-1 und VDI 6025, Amortisationszeit und Risikobetrachtung“. Eine Anmeldung ist möglich unter michael.heim@keff-bw.de. Die Zoom-Veranstaltungen finden im Rahmen des Projekts KEFF – Regionale Kompetenzstellen Netzwerk Energieeffizienz – statt, welches vom Land Baden-Württemberg und der EU gefördert wird. Ziel ist es, die Energieeffizienz in kleinen und mittleren Unternehmen zu steigern. Die Energieagentur Südwest ist eine von 33 Trägerorganisationen des landesweiten Netzwerks Energieeffizienz und führt das Projekt in den Landkreisen Lörrach und Waldshut durch.