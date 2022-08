Bad Säckingen vor 1 Stunde

Wie kam eigentlich die Figur des Heiligen St. Gallus auf den Brunnen am Rhein?

Der heilige Gallus, ein aus Irland stammender Glaubensbote, ziert den Brunnen an der Stadtmauer. Dass es so weit gekommen ist, ist in den 70er Jahren dem Engagement von Stadtrat Walter Leirer zu verdanken.