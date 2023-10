Stress, Verspannungen, Rückenschmerzen, brennende Augen – unsere Gesundheit kommt am Arbeitsplatz oftmals zu kurz. Dabei ist sie für produktives und motiviertes Arbeiten unerlässlich. Auch das Arbeitsschutzgesetz sieht Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung für alle Betriebe vor. Um diesem wichtigen Thema eine Plattform zu geben, veranstaltete die Stadt und die Stadtwerke Bad Säckingen am vergangenen Dienstag den inzwischen dritten Gesundheitstag für ihre Mitarbeiter. Das freiwillige Angebot richtete sich an Beschäftigte der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und der Jugendmusikschule.

Einige allgemeingültige Regeln der Ergonomie

Diese Tipps hat die Klasse zusammen mit Werner Lauber, dem stellbvertretenden Leiter der Ergotherapieschule, gesammelt:

1. Vermeidung von Starre: Vermeiden Sie starre und lange anhaltende Positionen im Alltag.

2. Bewegung: Bewegen Sie sich und versuchen Sie verschiedene Haltungen einzunehmen

3. Variabilität: Vermeiden Sie immergleiche Bewegungsabläufe, versuchen Sie Variabilität in Ihren Bewegungsmuster zu leben

4. Anpassung des Umfelds: Versuchen Sie die Umgebung an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Die Umgebung dem Menschen anpassen, nicht der Mensch der Umgebung!

Der richtige Arbeitsplatz

„Wir haben viele Vorträge und Workshops“, berichtet die Vorsitzende des Personalrats, Ulrike Burkert. Außerdem wurden im Kursaal zahlreiche Infostände aufgestellt und gesundheitliche Messungen und Beratungen angeboten.

Einen Beitrag zu diesem Projekt leistete dabei die Ergotherapieschule Bad Säckingen. Mit Unterstützung des stellvertretenden Schulleiters Werner Lauber haben die 16 Schülerinnen und Schüler ein Programm zur Thematik „Ergonomie am Arbeitsplatz“ entwickelt.

Die Schülerinnen Gina-Maria Krebs, Helen Altvater, Stella Wahl und Julia Keller betreuten zusammen den Infostand beim Gesundheitstag.

„Es war in der Vorbereitung eine sehr hohe Motivation zu erleben“, freut sich Werner Lauber über das Engagement der Schüler. Er hatte aus der Anfrage der Stadt eine Projektarbeit für die Klasse entwickelt. Die Schüler befinden sich aktuell im dritten Ausbildungsjahr und hatten gleich zahlreiche Ideen, die Ergonomie anderen Menschen näherzubringen. „Den Menschen Unterstützung in der alltäglichen Arbeit anbieten, den Beruf gut erklären und etwas Lebendiges und Motivierendes einbauen“, fasst Lauber die Ziele der Klasse für das Projekt zusammen.

So entstanden im Fächerverbund verschiedene Arbeiten zu der Thematik, welche die Schüler am Gesundheitstag an einem Stand präsentierten. Die Beschäftigung mit Psychologie und Gruppendynamik wurde dabei von der Klasse ebenso erfordert wie die Arbeit in der Holzwerkstatt. Zusammen hat die Klasse ergonomische Checklisten erstellt, Infoplakate entwickelt und ein Preisrätsel entworfen, bei der unter anderem ein eigens gebautes Geschicklichkeitsspiel zu gewinnen war. „Für die beteiligten Schülerinnen ist es eine gute Erfahrung, im Fächerverbund an diesem Projekt zu arbeiten und die Ergebnisse real zu präsentieren“, erklärt der stellvertretende Schulleiter.

Die Schülerinnen der Ergotherapieklasse haben einen Infostand für den Gesundheitstag vorbereitet.

Der Aufbau eines idealtypischen Modellarbeitsplatzes rundete die Präsentation der Klasse beim Gesundheitstag ab. „Mit diesem Büroarbeitsplatz kann eine optimale Arbeitssituation abgebildet werden“, erläutert Lauber. Unterstützung hatten die Schüler dafür von einem Partnerbetrieb bekommen. Die Firma Sedus Stoll lieferte ergonomische Möbel und war auch mit einem Ergonomie-Experten am Stand der Schüler vertreten. „Sie haben sehr schnell sehr positiv reagiert“, freut sich Lauber über die gelungene Zusammenarbeit, die die Schüler auf die Beine gestellt haben. Auch für ihre berufliche Zukunft seien solche Kontakte und die Expertisen der Firma sehr bedeutungsvoll. „Eine längerfristige Zusammenarbeit ist von beiden Seiten angedacht“, so Werner Lauber.