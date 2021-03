von Susanne Eschbach

Das Kinder- und Jugendhaus verfügt über einen Bus und im TV Bad Säckingen sind insgesamt drei Busse vorhanden. „Während der Bus vom Jugendhaus unter der Woche unterwegs ist, werden unsere Busse nur an den Wochenenden zu den Sportveranstaltungen genutzt“, erklärt Felix Kromer, der Vorsitzende des Sportausschusses während der Hauptversammlung am Montag, die wegen Corona ein weiteres Mal per Video abgehalten werden musste. So ist die Idee entstanden, dass die Vereine und das Jugendhaus ihre Busse bei Bedarf gegenseitig zu vermieten. Und um die Idee auf feste Füße zu stellen, möchte Felix Kromer Kontakt mit der Stadtverwaltung und den Stadtwerken aufnehmen, die das Carsharing-System in Bad Säckingen betreuen.

Meinung Im Wahlkreis Waldshut sind mehr als zwei Drittel der Landtagskandidaten Männer. Wo sind nur die Frauen geblieben? von Monika Olheide Das könnte Sie auch interessieren

Ein ruhiges Jahr liegt hinter den Bad Säckinger Sportvereinen. „Wegen dem ersten Lockdown im März, sind die meisten Wettkämpfe und Sportveranstaltungen bis nach den Sommerferien ausgefallen“, erklärt der Vorsitzende. Lediglich zwei Monate lang konnte dann wieder gespielt und trainiert werden, bevor der zweite Lockdown auch dem wieder ein Ende setzte. Beliebte Veranstaltungen wie das Badmattenfest, der Trompeterlauf oder die Freizeitmesse sind 2020 abgesagt worden. Die Entscheidungen, ob sie in diesem Jahr stattfinden, sind erst teilweise gefallen.

Kreis Lörrach/Kreis Waldshut Vor-Ort-Impftermine nach Waldshuter Vorbild? Der Kreis Lörrach will die Mobilen Impfteams zunächst anders einsetzen Das könnte Sie auch interessieren

Fest steht, dass es das DJK-Badmattenfest auch in diesem Jahr nicht geben wird. „Um das Fest zu organisieren, reicht die Zeit nicht mehr“, erklärt Wolfgang von Sperl von den DJK-Handballern. Die Entscheidung über den Trompeterlauf wird noch in dieser Woche gefällt. Die Freizeitmesse ist für den Oktober geplant. Weiter begrüßt der Sportausschuss die Entscheidung der Stadtverwaltung, dass sie trotz der Mehrkosten und dem hohen Aufwand das Waldbad im vergangenen Sommer geöffnet hatten.

Hochrhein Corona-Lage in der Region: Über 1000 Virusmutationen im Kanton Aargau Das könnte Sie auch interessieren

Inzwischen sind der SV Obersäckingen und die Basketballer des TV Bad Säckingen, noch die einzigen Vereine, die weiterhin die Straßensammlungen für das Altpapier durchführen. Aufgrund von Corona hat der SV Obersäckingen einen Container auf seinem Sportgelände aufgestellt, wohin die Leute ihr Altpapier bringen konnten. Das wohl nur mit mäßigem Erfolg, wie Kromer erklärt. Mehr Erfolg hatten da schon die Basketballer. Diese hatten eine Ruf-Abhol-Sammlung organisiert. Das heißt, das Altpapier ist direkt im Haushalt abgeholt worden. Im vergangenen Jahr haben die Basketballer dafür zum ersten Mal einen außerordentlichen Zuschuss von der Stadt bekommen, dass der Verein die Entsorgung der anfallenden Kartonagen übernommen hat.