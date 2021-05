von Werner Probst

Den 80. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag Bernhard Wehner, Fridolinstraße 2, feiern. Wehner, ein gelernter Koch, hat in seinem Leben in vielen Hotels, Gaststätten und auch in Kliniken gearbeitet. Ein Jahr war er auch in Gran Canaria tätig.

Blick auf Lebensstationen

Im Grenzgebiet zu Thüringen im Kreis Eisenach kam Bernhard Wehner auf die Welt. Sein Vater war Dorfschullehrer. Bei einer Tante wuchs er auf, ehe 1951 Ottersheim in der Pfalz zum Wohnsitz wurde. Er besuchte das Gymnasium, machte die Mittlere Reife und erlernte dann in Todtmoos im Hotel „Altes Schwarzwaldhaus“ das Kochhandwerk. „Die Arbeit war eine große Herausforderung“, erinnert er sich noch genau, denn seine Arbeitszeit begann vielfach schon morgens um fünf Uhr und wenn dann gar noch die Gäste eines Busses bekocht werden musste, gab es kaum eine Freistunde.

Liebesglück in Todtmoos

Hier in Todtmoos lernte er auch seine spätere Frau kennen. Nach Neustadt an der Saale ging er anschließend. Weitere Saisonstellen folgten, ehe er 1964 seine Frau Barbara heiratete, die zwei Töchter auf die Welt brachte. In Meßstetten konnte eine Wohnung bezogen werden. 1968 ging es nach Augsburg, wo beide dann in einem Gasthaus arbeiteten, ehe Pforzheim zum Arbeitsort wurde und Bernhard Wehner in einem Hotel Garni zum Geschäftsführer bestellt wurde. 1977 wurde Bad Säckingen angesteuert. In der Hochrheinklinik arbeitete Wehner als Küchenchef, ehe er 1991 nach Gurtweil ging und in der dortigen Behindertenwerkstatt als Koch sein Geld verdiente und 2005 in Ruhestand ging.

Ein Herz für Tiere

1981 wurde das Haus in der Fridolinstraße gebaut. Hier gefällt es ihm sehr gut. Bernhard Wehner ist ein großer Tierliebhaber. So sind mehrere Futterstellen in seinem Garten und er erhält natürlich viel Besuch von Vögeln. Zu seinen großen Hobbys gehört aber auch das Lösen von Kreuzworträtseln und bei schönem Wetter wird auch noch öfters ein Spaziergang unternommen. Öfters wird am Nachmittag auch noch Halma gespielt. Für Abwechslung sorgen auch die Besuche in Gaggenau, wo eine Tochter lebt. Zu seinen Freuden gehört auch, von hilfsbereiten Nachbarn umgeben zu sein.