Zahlreiche Mitglieder konnte Michael Merle als Vorsitzender des DRK Ortsvereins Bad Säckingen zur Hauptversammlung begrüßen. Der Abend stand im Zeichen der Ehrungen langjähriger Mitglieder und der Neuausrichtung der Bereitschaftsarbeit, schreibt das DRK in einer Pressemittelung.

Im Rahmen seiner Begrüßung betonte Michael Merle, dass der Ortsverein aus sehr engagierten Helferinnen und Helfern besteht, und im vergangenen Jahr einiges erreicht werden konnte. Allerdings musste er auch einräumen, dass die Zahl der aktiven Mitglieder rückläufig ist. Dass die Bereitschaft aktuell einen Neuaufbau vornimmt, stimme in freudig und hoffnungsvoll. Unter der Leitung von Jean-Pierre Salomo und Alexandra Frommherz soll die Bereitschaft eine Neuaktivierung erfahren. Zu den neuen anwesenden Mitgliedern gewandt betonte Merle: „Ich freue mich sehr und setze sehr viel Hoffnung in Sie, dass wir im nächsten Jahr wieder auf eine voll funktionierende Bereitschaft blicken können.“

Nach einem kurzen Bericht des stellvertretenden Bereitschaftsleiters Joachim Sinz, in dem er seine Freude über die neue Perspektive für die Bereitschaftsarbeit äußerte, berichtete Maria Merle über die vielfältigen Tätigkeiten der Sozialarbeit. Vor allem die Kleiderkammer konnte viele Menschen mit frischer Kleidung ausstatten. Auch Anfragen der Stadt oder der Polizei konnten jeweils kurzfristig positiv beantwortet werden. „Vielen Dank an alle Helferinnen,“ so Maria Merle. „Euer Engagement ist toll und macht so viel Freude.“ Auch hier sind neue Helfer sehr willkommen. Die neueste Helferin kommt aus Syrien und fühlt sich im Team sehr wohl.

Bevor Bürgermeister Alexander Guhl die Entlastung des Vorstands vornahm, betonte er in seinem Grußwort, dass das DRK in der Stadt im Bevölkerungsschutz wie in der Sozialarbeit eine sehr wichtige Funktion einnimmt und er die Aktivitäten um die Gewinnung neuer Einsatzkräfte in jeder Hinsicht unterstützt. „Ohne ihre Einsatzkräfte wäre manche Veranstaltung so gar nicht durchführbar,“ erklärte er. „Vielen Dank für ihren Einsatz.“

„Das Schönste in jeder Hauptversammlung sind die Ehrungen,“ leitete Michael Merle zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Zwölf Mitglieder wurden für langjährige Mitgliedschaften geehrt. Cristina Jänich und Dorle Rünzi erreichten sogar 55 Jahre Mitgliedschaft. Weitere Grußworte kamen vom Vorsitzenden des Kreisverbands Peter Hofmeister, den beiden Kreisgeschäftsführern Bettina Kempin und Horst Schwarz sowie vom Vorsitzenden des DRK OV Öflingen, Thomas Grether. Alle lobten die gute Zusammenarbeit, boten jegliche Unterstützung an und wünschten für die Neuausrichtung der Rotkreuzarbeit viel Erfolg.