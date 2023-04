Abordnungen der Abteilungen der Bad Säckinger Feuerwehr, Bürgermeister Alexander Guhl, Fred Thelen und Torsten Weimer, die Ortsvorsteher von Wallbach und Harpolingen sowie Gesamtkommandant Tobias Förster nahmen an der Jahreshauptversammlung des Fördervereins für die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen im Harpolinger Rathaus teil. Ihre Anwesenheit brachte deutlich zum Ausdruck, dass der Förderverein im Feuerwehrwesen der Stadt eine bedeutende Rolle spielt. „Was ihr alles für die Feuerwehr finanziert habt, kann sich sehen lassen“, betonte Tobias Förster. Bürgermeister Guhl hob die Zustimmung, die der Förderverein in der Bevölkerung genießt, sowie das ehrenamtliche Engagement, insbesondere von den Vorstandsmitgliedern, hervor. Von der Leistungsbilanz des Fördervereins sehr beeindruckt war auch der Harpolinger Ortsvorsteher Torsten Weimer. Diese bewegte ihn dazu, dem Verein als Fördermitglied beizutreten.

Kontinuität und die Harmonie in der Vorstandschaft, zeigten die Wahlen. Einstimmig wurden der zweite Vorsitzende Joachim Sinz und Schriftführer Jan Höfer in ihren Ämtern für weitere zwei Jahren bestätigt. Als neuer Beisitzer gehört Andreas Höltmann, bisher Ronny Holle, der Vorstandschaft an. Die Kasse werden Roy Dede und Fred Thelen prüfen.

Mitgliederbeiträge, Spenden, die Tombola am Weihnachtsmarkt sowie die Bewirtung, zum Beispiel beim „Gebrauchtfahrradmarkt der Firma Riedl-Leirer, nannte Kassierer Wolfgang Butz als wichtigste Einnahmequellen des Fördervereins. Durch zahlreiche Anschaffungen, die im Feuerwehretat nicht abbildbar sind, hat der Verein die Bad Säckinger Gesamtfeuerwehr unterstützt, berichtet Schriftführer Jan Höfer.

Fördervereins-Vorsitzender Bernhard Baumgartner bedankte sich bei den Abteilungen für deren tatkräftige Unterstützung. Der Vorsitzende freut sich über jedes neue Mitglied, denn jeder Euro kommt der Feuerwehr Bad Säckingen zugute.