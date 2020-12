von Helmut Kohler

Erneut ein viel zu warmes und zu sonniges Jahr: Das Bad Säckinger Witterungsjahr 2020 war mit einem Temperaturüberschuss gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 von zwei Grad Celsius nur gerade einmal 0,1 Grad Celsius kühler als das bisherige Rekordjahr 2018.

Neben dieser positiven Temperaturabweichung war das Jahr 2020 mit einem Sonnenscheinüberschuss von 375 Stunden das sonnigste Jahr seit Messbeginn und trotz einem Niederschlagtages-Überschusses von neun Tagen 225 Liter pro Quadratmeter zu trocken.

Windreichster Winter seit 1966

In dem meist hochduckbestimmten wärmsten (+3,3 Grad Celsius) und windreichsten Winter seit Messbeginn 1966 bildete sich keine geschlossene Schneedecke. Auf diesen rekordwarmen Hochdruckwinter folgte der sonnigste und wärmste Frühling seit Messbeginn. Mit einer 1,3 Grad Celsius zu kühlen ersten Maihalbzeit erlebten wir jedoch die Wiedergeburt der Eisheiligen.

Sommer zu warm, zu sonnig

Trotz der zu niederschlagsreichen Monate Juli und August war der 1,6 Grad Celsius zu warme Sommer doch noch 28 Liter pro Quadratmeter zu trocken. Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 war der Herbst in Bad Säckingen 1,3 Grad Celsius zu warm, zu sonnig und trotz 3,5 Niederschlagstagen über dem Soll um 104,8 Liter pro Quadratmeter zu trocken. Der in den letzten Jahren sehr gerne gesehene Goldene Oktober fand in diesem Jahr jedoch nur tageweise statt.

Wintereinbruch mit etwas Schnee

Während des gesamten Winters 2019/2020 bildete sich in Bad Säckingen keine Schneedecke. Dieses Jahr kamen wir jedoch in den Schneegenuss, denn pünktlich zum Start in den meteorologischen Winter bildete sich am 1. Dezember bei zum Teil heftigem Schneefall eine acht Zentimeter hohe Schneedecke.

Hochrhein Der Winter ist da! Die ersten Bilder vom Schnee am Hochrhein Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch dieses Jahr musste der Weihnachtsmann wegen Schneemangels wieder Rollen unter seinen Schlitten bauen, denn nur auf dem Hotzenwald gab es in der Nacht zum ersten Weihnachtstag eine kleine Schneedecke. Das letzte Mal, als wir in Bad Säckingen das ersehnte Weihnachts-Bilderbuchwetter mit einer geschlossenen Schneedecke, Dauerfrost, stahlblauem Himmel und strahlendem Sonnenschein genießen konnten, war Weihnachten 2010.