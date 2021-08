von Jürgen Scharf

Als hätte Petrus inszeniert: Der Wettergott führte Regie beim „Sommertheater im Schlosspark“, konnte aber die drei Freilichtaufführungen der Festspielgemeinde nicht verhageln. Jedoch fand die Premiere der Polit-Satire von Theresia Walser „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ am Freitagabend unter Donner und Blitz statt, fiel aber nicht ins Wasser.

Zwar öffnete der Himmel alle Schleusen und Sturzbäche ergossen sich auf das Sonnensegel, aber darunter und in der Konzertmuschel, wo die Schauspieler agierten, blieb es trocken. Schon unterm Regenschirm kamen die Darsteller über den Weg durch den Park auf die Bühne. Die Vorstellung wurde aber nicht abgebrochen, weil man mit Headsets spielte.

Unterm Regenschirm zogen die Darstellerinnen in den Park ein. | Bild: Picasa

Während die Stimmen bei der Generalprobe (bei schönem Wetter!) noch bis in die letzten Reihen trugen, war bei dem Wolkenbruch nicht immer alles leicht zu verstehen. Selbst auf der Bühne mussten die Schauspieler gegen das Trommeln des Regens ansprechen. Ob deswegen der Simultan-Dolmetscher (Detlef Bengs) ständig falsch übersetzt, weil er nicht richtig verstand? Natürlich nicht! Das steht so im Stück, dieser bitterbösen Komödie über abgehalfterte Gattinnen ehemaliger Diktatoren. Der Dolmetscher ist ihnen immer einen Satz voraus. Ob Weltherrscher oder Kaninchenzüchter – ohne ihn wäre alles nichts. Der Stuhl zwischen den Stühlen ist sein Stuhl.

Mit der Schuhfetischistin Imelda Marcos (hochnäsig und opernhaft: Renate Kraus), die auch 500 schussfeste BH ihr eigen nennt, steht eine Frau der Weltgeschichte in der Konzertmuschel, die auf internationalem Parkett zu Hause war. In Gestalt von Margot Honecker (Hilde Butz mit korrekt passender Topffrisur-Perücke) eine starrköpfige Ex-DDR-Ministerin, die von Stalin schwärmt und sich in der Funktionärssiedlung Wandlitz nicht wohl fühlt. Die dritte im Bunde ist „Frau Leila“, die sich aus verschiedenen Personen der arabischen Welt zusammensetzt (Sandra Lutz spielt diese „Königin von Karthago“ als Luxusweibchen).

Die Zuschauer genießen trotz Regen das Sommertheater im Schlosspark. | Bild: Jürgen Scharf

Passend zu den Wetterunbilden kam noch die im Stück angelegte babylonische Sprachverwirrung der drei „Heldinnen“, die wegen der Verfilmung ihres Lebens zusammentreffen, aber am liebsten ihr Leben selbst spielen würden. Der beste Gag ist, wenn Witwe Margot die mitgebrachte Urne ihres geliebten Erich umstößt und dieser prompt vom Winde verweht wird.

Drei Aufführungen gingen beim „Sommertheater im Schlosspark" der Festspielgemeinde über die Bühne. Am Freitag kamen 130 Besucher, Samstag und Sonntag waren etwas weniger angemeldet. Mit Applaus aufgenommen wurde, dass das Amt für Kultur und Tourismus und die Stadtwerke die Miete für die Konzertmuschel übernommen haben.

In dieser hinterhältigen Komödie äußern sich die Diktatorengattinnen sehr abfällig und politisch unkorrekt über ihr jeweiliges Volk – das klingt zynisch, ist aber satirisch gemeint. Gelacht wird indes eher über die bissigen Pointen und Wortverdreher-Witze. Am Ende gab es sehr viel Beifall. Bedauert wurde nur, dass der Park beim Weg zu den Toiletten im Café nicht ausreichend beleuchtet war. Bei den Folgeaufführungen übernahm wieder Günter Kraus die Regie von Petrus.