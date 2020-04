von Helmut Kohler

Sieht man den Sinn von gefärbten Ostereier darin, dass man sie im Schnee besser findet, kann diese Ostern in Bad Säckingen auf das Färben verzichtet werden, denn trotz dem „Antiwinter-Weihnachtswetter 2019“ erwarten wir keinen Schnee an Ostern.

Das mächtige Hoch „Keywan“ sorgt in Bad Säckingen nun schon seit über einer Woche für strahlenden Sonnenschein und seit dem vergangenen Wochenende auch für fast sommerliche Temperaturen. Bis zum Karsamstag bleibt uns das Hoch mit frühsommerlichen Temperaturen auf Mainiveau und Sonnenschein von früh bis spät noch erhalten.

Besonders am Ostersonntag und Ostermontag sind die Prognosen jedoch mit größeren Unsicherheiten verbunden. Aber nachdem am Karsamstag einzelne lokale Gewitter nicht ausgeschlossen werden können sind die Wolken bei zurückgehenden Temperaturen an Ostern wohl in der Überzahl. Ein kleiner Trost: nachdem in den letzten 28 Tagen in Bad Säckingen gerade nur einmal 4,8 Liter pro Quadratmeter (l/m²) Regen fiel, wäre Niederschlag auf die in der Zwischenzeit sehr trockenen oberen Bodenschichten für die Natur in der Frühlings-Vegetationsphase von großem Vorteil.

2019 hatten wir in Bad Säckingen übrigens von Karfreitag bis Ostermontag ein Bilderbuch-Osterwetter, bei strahlendem Sonnenschein von früh bis spät verzeichneten wir mit 25 Grad Celsius (°C) am Karsamstag 20. April den ersten Sommertag (ab 20°C) des Jahres und auch die restlichen Ostertage von Karfreitag bis Ostermontag lag die Tages-Höchsttemperatur zwischen 23,4°C und 24,3°C.

Der Ostertermin fällt ja immer auf das Wochenende nach dem ersten Frühlingsvollmond und somit zwischen dem 22. März (frühester Termin) und dem 25. April (spätester Termin). Eine wissenschaftliche „Klimatologie des Osterfestes“ ist deshalb im Gegensatz zur „Weiße-Weihnachten-Statistik“ aufgrund der Schwankungsbreite des Osterdatums nicht aussagekräftig, aber trotzdem nachstehend ein Vergleich der unterschiedlichsten Osterwetter-Verhältnisse (siehe Infokasten).