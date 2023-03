Mit einer Wette gegen die Bürger der Stadt treten Bürgermeister Alexander Guhl und Dirk Scheffner, der neue Chef der Stadtwerke, an. Können in der Stadt in diesem Jahr so viele Photovoltaik-Anlangen neu installiert werden, die zusammen eine Leistung von 800 kWp (Kilowatt-Peak) bringen? Attraktive Preise winken den Bürgern und der Wetteinsatz vom Bürgermeister ist, wenn‘s klappt, gleichwohl vier sehr ambitionierte Verbesserungen in der Stadt.

Wetten, dass Bad Säckingen PV kann? Noch hat das Jahr zehn Monate und die Bürgerschaft ist ab sofort herausgefordert. Vom Balkonkraftwerk bis hin zu großflächigen Photovoltaik-Anlagen (PV) auf Gewerbebetrieben, alle werden gezählt. So attraktiv wie derzeit ist die Investition in PV-Anlagen noch nie gewesen. Seit 1. Januar sind die PV-Anlagen ohne Mehrwertsteuer belastet. Das hat handwerklich geschickte Eigentümer und auch Mieter bereits motiviert, in diesem Jahr was Neues zu wagen. Kleine Balkonkraftwerke mit allem Drum und Dran sind bereits ab 500 Euro zu bekommen. Da kommt die Wette gerade recht. Es soll noch etwas innovativer werden und die Jahresleistung könnte bei den Privatinvestitionen erhöht werden. Nicole Römer von der Energieagentur Südwest drückt das sachlich nüchtern aus, „200 Vier-Personenhaushalte könnten nominell damit in der Stadt versorgt werden“.

„Alleine auf den Dächern hat Bad Säckingen beachtliche 44 Hektar geeignete Fläche“, stellt Ralf Däubler von der städtischen Umwelt- und Energieabteilung fest. Bad Säckingen hat ein hohes Potential im PV-Bereich, „das sieht der Bürgermeister genauso“. Die kommunale PV-Kampagne „ist sein Schätzchen“, Däubler musste den krankheitsbedingt abwesenden Bürgermeister alleine von Seiten der Stadtverwaltung bei der Vorstellung der Wette vertreten. Dirk Scheffner hatte da den technischen und ökonomischen Part gleich übernommen, „wirtschaftlich ist das für Private recht attraktiv“. Die Stadtwerke unterstützen den Fortschritt, „das passt in das Gesamtgefüge bei uns einfach rein“, so Scheffner. Sechs Preisgelder sind ausgelobt. Die größte PV-Anlage wird unterstützt, der älteste und der jüngste Investor bekommt jeweils was, die 100. PV-Anlage wird gefördert, die ersten zehn Balkonkraftwerken bekommen einen Zuschuss und unter allen Teilnehmenden wird ein Solarmodul verlost. Und wenn die Bürgerschaft die Wette gewinnt, ja dann müssen Bürgermeister und Stadtwerke auch was tun. Die Installation eines öffentlichen Trinkwasserspenders, eine vertikale Begrünung eines Buswartehäuschens, weitere Stadtbäume pflanzen und für ein Klimaschutzprojekt sammeln, was dann gespendet wird. Der Zwischenstand der Solarwette wird beim Badmattenfest bekannt gegeben und am Weihnachtsmarkt werden die Preisgelder verteilt.