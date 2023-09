Die Werner-Kirchhofer-Realschule startet in ihr zweites volles Schuljahr nach Corona. „Im vergangenen Jahr lief es hier und da noch etwas holprig, doch die Eltern müssen wissen, das sämtliche Corona-Verordnungen aufgehoben sind und wir gemeinsam und hier in der Schule lernen“, betont Schulleiterin Ricarda Hellmann. Es gibt keinen Schutzraum Corona mehr, macht sie deutlich.

Genug Lehrer zur Verfügung

585 Schülerinnen und Schüler werden im Schuljahr 2023/24 von 43 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. 87 Schüler kommen in drei fünften Klassen neu hinzu. „Der Unterricht ist gedeckt“, so die Schulleiterin. Es stehen also genug Lehrer dafür zur Verfügung. Aber wie aktuell in allen anderen Bad Säckinger Schulen, gilt auch dort: „Es darf niemand langfristig ausfallen.“

Ricarda Hellmann, Schulleiterin der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen. | Bild: Esteban Waid

„Unser Problem ist, dass ich momentan die einzige ausgebildete Musiklehrerin hier an der Schule bin.“ Ricarda Hellmann, Schulleiterin

Ein kleines Problem im Fach Musik

Der neue Lehrplan in der Werner-Kirchhofer-Realschule sieht vor, dass die Klassen 9 und 10 statt wie bisher nach Wahl in Kunst oder Musik, sondern in beiden Fächern unterrichtet werden. Das wird eine Herausforderung. „Unser Problem ist, dass ich momentan die einzige ausgebildete Musiklehrerin hier an der Schule bin“, so Hellmann.

So soll es gelöst werden

Im neuen Schuljahr sind es insgesamt zehn 9. und 10. Klassen, die nach dem neuen Lehrplan in beiden Fächern unterrichtet werden müssen. Hinzu kommen 24 weitere Musikklassen in den unteren Stufen. „Wir haben Kollegen mit einer musikalischen Vorbildung, die in diesem Fall fachfremd einspringen werden.“

Die Sache mit der Grundschulempfehlung

Ein Problem in der Werner-Kirchhofer-Realschule ist immer noch der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung. „Diese wirkt sich bei uns erst in den 7. und 8. Klassen aus“, weiß die Schulleiterin. Das ist die Phase, in der die meisten Schüler aus anderen Schulen in Realschulen wechseln. „Für uns eine Herausforderung, bei ohnehin großen Klassen“, sagt Hellmann.

Die Einschulung Die Einschulungsfeier der neuen Fünftklässler an der Werner-Kirchhofer-Realschule, findet am kommenden Montag, 11. September, um 15 Uhr in der Aula der weiterführenden Schule statt. Eingeschult werden insgesamt 87 Schülerinnen und Schüler. Sie werden auf drei Klassen verteilt. Weitere Informationen gibt es online unter: www.werner-kirchhofer-realschule.de

Neu im kommenden Schuljahr ist auch, dass die Projektprüfungen in den 9. Klassen nicht mehr verpflichtend sind. „Auch die Abschlussprüfungen starten künftig erst um 9 Uhr und nicht, wie bisher, um 8 Uhr“, so die Schulleiterin.

Weil die Werner-Kirchhofer-Realschule sprachenorientiert ist, ist auch im kommenden Jahr die freiwillige Teilnahme an der Sprachprüfung im Fach Französisch möglich. „Es wird auch wieder eine Fahrt nach England geben und die Teilnahme für alle Klassenstufen an dem Englischwettbewerb ‚Big Challenge‘.“